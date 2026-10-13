抗議數據中心升溫 全國爆數十起暴力恐嚇

民意對於數據中心與人工智慧興起的反彈聲浪接近沸騰。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 全美數據中心開發爭議升溫，去年已出現數十起威脅與恐嚇，雖多未釀成實際暴力，卻造成警方與社區長時間緊張。

位於維吉尼亞州 馬納薩斯(Manassas)的亞馬遜 (Amazon)數據中心工地，一張手寫字條聲稱放置在不同地點的十多枚土製炸彈半小時內即將引爆，工人們嚇得丟下手邊工作急忙逃離。警方獲報趕來現場，出動防爆犬搜查所有角落後，證實只是虛驚一場。CNN 12日報導，今年4月22日發生的這起事件只是全國各地因為數據中心引發暴力恐嚇的最新案例之一。

報導指出，根據去年100多份警方調查報告，全國各地發生數十起數據中心遭到威脅的事件，內容包括在浴室牆壁刻下炸彈恐嚇，還有在網路上留言聲稱要「用子彈對付市議員」，或者暗示抗議人士將「做掉」支持數據中心開發案的地方官員。

統計顯示，除了一名印地安納波里斯(Indianapolis)市議員住處遭人開槍等極少數案例之外，這些威脅很少真的演變成實際暴力案件，不過卻消耗警方累計數百小時的時間，工地工人飽受驚嚇，社區情緒更加緊張。

數據中心開發案在今年期中選舉已經成為跨越黨派界線的熱門議題，民意對於數據中心與人工智慧(AI)興起的反彈聲浪接近沸騰。執法機關則越來越擔心，位於政治光譜最極端的兩端組織，可能搭上反對數據中心運動的順風車。

科羅拉多州 官員今年4月在發給各地警察機關的公告中提出警告說，反科技的極端敘事吸引了各種不同意識型態加入，包括包括無政府主義者、環境極端主義者和白人至上主義者，「原本互相對立的各種運動之間，因此創造出一個共同目標」。

明尼亞波利斯(Minneapolis)市議員雷恩維爾(Michael Rainville)今年8月在一封給選民的信中，呼籲各方展開更為和平的對話，「請停止對我及我家人的威脅」。

德州韋斯特萊克(Westlake)批准一項大型數據中心開發案之後，今年8月出現一則網路貼文寫道：「已經到了對市議員動用子彈的時候了。有些人真是不到黃河心不死。」

猶他州鹽湖城的數據中心開發案當中，地方官員則受到威脅說「要直接朝你的臉開槍」。發布訊息的嫌犯今年6月遭到跟蹤騷擾、暴力威脅等多項罪名起訴。