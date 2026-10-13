前DOGE人員 利用政府經驗獲利 累計募資至少5億

去年推動削減政府的政府效率部(DOGE)某些人員，如今憑政府經驗獲利。圖為民眾去年2月在勞工部外抗議DOGE。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，前DOGE人員將政府任職經驗與人脈帶入民間，投身網路戰爭、AI與國防科技新創，相關公司累計募資至少5億元。

華盛頓郵報 12日報導，去年推動削減政府的政府效率部(DOGE)某些人員，如今憑政府經驗獲利，從網路戰爭(cyberwarfare)、人工智慧(AI)、數據中心等領域的企業募資至少5億元。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)2025年率領由矽谷 科技專家組成的團隊，目標在於為華府政壇「排乾沼澤」，大刀闊斧推動削減政府、打擊腐敗的計畫。但政府效率部某些人員如今卻利用這段政府部門的資歷在私人企業發展生涯，成立取得大筆政府補助的公司，或透過在華府短暫任職時接觸的公司擴展商機。

根據華郵 分析，有20多名前任政府效率部人員把政府經驗轉化為私人企業的工作或投資，包括成為創辦人或出任執行長等高層職位、在拿到政府合約及通過政府批准的初創公司掌握大量股權，或者把DOGE任職時培養的技能帶到私人公司。

根據政府數據分析、投資研究平台統計以及創投融資揭露訊息，前任DOGE人員創辦或獲得重大投資的初創公司累計募資至少5億。

非營利政府操守監督機構「旋轉門計畫」(Revolving Door Project)執行長郝瑟爾(Jeff Hauser)說，雖然DOGE推動的政府瘦身計畫成效不一，但私人企業卻把DOGE機構的政府經驗視為有價商品。

郝瑟爾指出，DOGE人員擁有龐大影響力，有效結合矽谷知識與政府人脈這兩個令人羨慕的權力中心，進而創造一種市場動態，能讓對政府運作了解有限且存有高度黨派偏見的科技人才，成為市場上爭相延攬的熱門對象。

與DOGE人員有關的初創公司當中，許多包括以網路安全、國防科技為重點的公司及協助全美企業落實AI工具部署的公司。其中規模最大的AI網路安全公司Cathedral是由柯林格(Gavin Kliger)與法里托(Luke Farritor)創立。Cathedral從投資人募得資金約14億，主要項目是向美國企業及五角大廈等政府機構推銷產品。

柯林格的職場社交平台領英(LinkedIn)個人介紹顯示，2025年加入五角大廈，出任國防部首席數據官直到2026年4月，5月就幫Cathedral募款。