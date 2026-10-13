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假身分買特斯拉拆掉GPS躲追蹤 維州2華男偷車被逮

編譯盧炯燊／綜合報導
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維州兩名中國籍青年使用盜竊得來的身份，購買及租賃多輛特斯拉汽車，然後拆除車上的G...
維州兩名中國籍青年使用盜竊得來的身份，購買及租賃多輛特斯拉汽車，然後拆除車上的GPS系統，在其他州登記所有權據為己有。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

維州2名中國籍青年疑以盜來身分購買與租賃特斯拉，拆除GPS後再以偽造文件轉登記，最終被控多項聯邦罪名，案件還牽出中國與加州同夥。

維州兩名中國籍青年使用盜竊得來的身分，購買及租賃多輛特斯拉汽車，然後拆除車上的GPS系統，在其他州登記所有權據為己有，最終落網被控多項聯邦罪名。據報兩人在中國及加州分別有一名同黨。

哥倫比亞廣播公司(CBC)的維州地方電視台WTKR報導，25歲的維吉尼亞理工大學學生黃嘉亮(Jialiang Huang，音譯)與同為25歲的周耀旭(Yaoxu Zhou，音譯)，今年初開始相關犯罪活動。

根據聯邦法院記錄，兩人先後在亨利科郡(Henrico County) 及諾福克郡(Norfolk County) ，利用盜用得來的身分及信用卡信息，購買及租賃特斯拉汽車，其中一部是 Cybertruck，之後拆除汽車上的 GPS 系統，使執法單位難以追蹤汽車的去向。

兩人隨後又使用偽造文件在蒙大拿州重新登記汽車所有權，據為己有，暫時未有他們將汽車轉售的記錄。

檢方指控，其中一次是在 5月16日，兩人到諾福克郡的一家特斯拉經銷店，使用盜竊身份購買一輛 Cybertruck，支付了1.1萬元首付。

但特斯拉經銷商之後未收到任何款項，而被盜身份的受害人發現自己的信用卡有一筆購車支出，於是向警方報案。

經過追查後，警方鎖定黃、周二人並予逮捕，控以犯有電信詐騙、郵件詐騙、共謀及嚴重身份盜竊罪等聯邦罪名。

調查期間還發現兩人與一名身在中國的同黨，以及加州一名男子合謀作案，該名加州男子現正關押候查。

法律分析師斯託林斯(Sonny Stallings) 指出，這是一起精心策劃的犯罪，事前經過研究及了解如何運作，知道需要甚麼身份證明、保險信息等文件及材料，這一點很重要，足以證明他們不是隨意走進任何一間特斯拉經銷店買車。

他認為，這起案件提醒民眾，一定要定期檢查信用紀錄，確保信用受到保障，否則即使你信用如何良好，也可能有一天發現自己給陌生人買了一輛汽車。

精華 FAQ

  • 涉案者是2名25歲的中國籍青年，分別為維吉尼亞理工大學學生黃嘉亮與周耀旭。兩人自今年初開始以盜用身分進行購車與租車詐騙。

  • 他們先用盜來的身分與信用卡資訊購買或租賃特斯拉，再拆除車上的GPS避免追蹤，之後以偽造文件在蒙大拿州重新登記所有權，企圖據為己有。

  • 其中一次購車後，經銷商未收到後續款項，受害人又發現信用卡出現購車支出而報警。警方循線追查後鎖定2人，並發現他們還與中國及加州同夥合謀。

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