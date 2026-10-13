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芝加哥大學兄弟會派對也爆性侵 監視器拍到嫌犯身影

編譯馬雯婷／綜合報導
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一名21歲女子據稱在芝加哥大學外的兄弟會派對上遭到性侵。圖為芝加哥大學校園。(美...
一名21歲女子據稱在芝加哥大學外的兄弟會派對上遭到性侵。圖為芝加哥大學校園。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥大學附近兄弟會派對傳出21歲女子遭性侵，嫌犯疑被目擊逃離且有監視器畫面佐證；AEPi已暫停分會活動，事件再掀兄弟會性侵爭議。

紐約郵報報導，一名21歲女子據稱在芝加哥大學校外的兄弟會派對上遭到性侵，嫌犯事後被目擊逃離現場。

事件發生在芝加哥大學附近、海德公園(Hyde Park)社區一棟兄弟會會所內，該會所屬於Alpha Epsilon Pi(AEPi)兄弟會的Lambda分會。

據報導，該女子並非芝加哥大學學生，也不認識嫌犯。她指控事件發生於11日凌晨約1時50分，當時派對已進行約3小時。校園警察向學生報表示，有人在現場介入後，嫌犯隨即逃離；監視器畫面也拍到他跑出建築物。當時有人向校園警察求助，警方隨後將女子送往芝加哥大學醫學中心接受治療。

AEPi全國組織發表聲明指出，Alpha Epsilon Pi 兄弟會堅決反對任何被認定為「性騷擾」或「性侵害」的行為，並明文規定，任何此類行為均違反其會員資格條件。這包括反覆提出性要求、施加脅迫性壓力、違反他人意願的身體接觸，以及肢體暴力等行為。

該組織通訊長皮爾斯(Jonathan Pierce)表示，對這起事件深感痛心，並強調任何人參加校園活動時，都不應擔心自身安全受到威脅。在調查結果出爐之前，該分會已接獲通知，暫停舉辦任何活動或計畫。

這起事件也讓外界再次關注兄弟會性侵爭議。2024年康乃爾大學曾爆出一起涉嫌集體性侵事件，相關爭議至今仍在延燒。

一名化名「Jane Doe」(無名珍)的18歲女子上個月對7名Chi Phi兄弟會成員、康乃爾大學及該兄弟會全國組織等提出訴訟，指控自己在兄弟會會所內遭到性侵。訴狀稱，她被迫攝取氯胺酮(ketamine)及酒精，隨後遭多人連續數小時性侵。

該女子於2024年稍後向校方提出申訴。盡管紐約州湯普金斯郡(Tompkins County)當時未對涉案男子提出刑事指控，康乃爾大學仍對被指控者祭出校紀處分，並勒令相關分會停止運作。此案的刑事調查在受害者提出訴訟後重新啟動，紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)並指定州檢察長詹樂霞(Letitia James)擔任特別檢察官。7名男子均否認涉及刑事不法行為。

精華 FAQ

  • 一名21歲女子指控在芝加哥大學附近的兄弟會會所派對上遭性侵，時間約在11日凌晨1時50分。現場有人介入後，嫌犯隨即逃離，女子也被送醫治療。

  • 校園警察向學生報表示，事發時有人在現場介入，嫌犯之後立刻逃出建築物；監視器畫面也拍到他跑離現場。這些跡象目前成為調查的重要線索。

  • AEPi全國組織表示強烈反對任何性騷擾或性侵害行為，並要求涉案分會在調查結果出爐前暫停所有活動。女子則已被送往芝加哥大學醫學中心接受治療。

性侵 兄弟會 芝加哥

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