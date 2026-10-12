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藍十字藍盾協會：醫院用AI處理病歷 請款增逾9億

記者顏伶如／綜合報導
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醫療保險聯盟組織「藍十字藍盾協會」日前公布報告指出，越來越多醫院使用AI工具處理...
醫療保險聯盟組織「藍十字藍盾協會」日前公布報告指出，越來越多醫院使用AI工具處理病歷紀錄，導致醫療開銷明顯上漲。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

藍十字藍盾協會稱醫院使用AI處理病歷與編碼，讓保險請款上升9億4200萬元；美國醫院協會則回應，相關分析不足以證明AI導致不當計費。

醫療保險聯盟組織「藍十字藍盾協會」(Blue Cross Blue Shield Association)日前公布報告指出，越來越多醫院使用人工智慧(AI)工具處理病歷紀錄，導致醫療開銷明顯上漲；許多患者被醫院歸類成患有更複雜的疾病，AI工具修改醫院向保險公司請款的保險編碼(coding)，使得藍十字藍盾保險計畫從2023年到2025年之間增加9億4200萬元的醫療支出。

福斯新聞網報導，醫療產業組織「美國醫院協會」(American Hospital Association)6日回應表示，這份報告無法證明AI導致醫院出現不當計費。

「藍十字藍盾協會」報告指出，增加的醫療支出當中有6億5300萬元來自額外診斷，但是治療方式卻沒有隨之改變；更複雜的編碼請款導致醫療支出增加，最終恐將影響保費以及患者必須自掏腰包的開銷。

「藍十字藍盾協會」產品與數據科學資深副總監查爾克(Luke Chalker)雖然沒有將成本上升完全歸咎於AI，但表示請款編碼與病歷紀錄使用AI工具確實造成影響。

「美國醫院協會」則回應指出，「藍十字藍盾協會」的分析缺乏重要背景，無法證明醫院為患者病情做出錯誤的保險編碼，也無法證明AI需要為醫療支出變動負責。

協會表示：「問題核心不是醫院是否通報更多診斷，而在於患者的病歷是不是符合診斷結果。」

協會同時表示，美國人壽命變長，伴隨更多慢性疾病出現，病情較不嚴重且複雜程度較低的手術逐漸從醫院轉到門診，因此繼續留在醫院處理的病例通常病情較為嚴重，狀況更加複雜。

協會表示，具備AI功能的病歷科技能夠協助臨床醫師指認並記錄過去可能漏掉的病情，並且能構減輕行政作業負擔，讓醫護人員了解病患的健康狀況全貌。

精華 FAQ

  • 該協會指出，醫院用AI整理病歷後，部分患者被歸類為更複雜病情，進而修改保險編碼與請款內容，使2023到2025年間醫療支出增加9億4200萬元。

  • 報告稱增加的支出中有6億5300萬元來自額外診斷，但治療方式並未明顯改變，顯示更複雜的編碼可能推高理賠金額，並影響保費與患者自付費用。

  • 美國醫院協會表示，報告缺乏重要背景，無法證明醫院存在錯誤編碼，也不能證明AI應為支出變動負責；他們強調病歷應反映真實診斷，且AI也可能減輕行政負擔。

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