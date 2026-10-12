AI不受政府監管 科技周淡化安全問題

川普總統9月底邀請科技巨頭到華府午餐並簽署自願安全協議。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山科技周期間，AI業界對美國政府放鬆監管大表歡迎，但專家與公民團體警告，自律協議缺乏實質約束，恐難有效防範風險。

「科技周」正在舊金山 熱鬧進行；創投人士和人工智慧(AI)創辦人對於白宮 採取由AI產業自律的「不監管」立場，振奮不已。7日在一個活動現場，AI創辦人與投資人表示，政府的放任態度，將為開發AI驅動國防與安全系統的企業帶來更高獲利；至於安全挑戰，並未成為與會者關注焦點。

美聯社報導，各方持續數月辯論主要AI公司旗下AI不受約束地干預美國政府網站、醫療資料等議題之後，美國監管AI的步伐反而比幾年前更加鬆弛。

川普總統9月底邀請科技巨頭到華府午餐並簽署自願安全協議；該協議要求領先AI實驗室遵守安全規程，建立內部團隊監控自身進度。但OpenAI 執行長奧特曼(Sam Altman)透露，政府並未提供如何「防止壞事發生」的具體細節。

7日，由矽谷頂尖創投公司Andreessen Horowitz主辦的一場「投資前沿領域」快閃討論會議，與會專家讚揚政府支持AI產業自律的作法。該創投公司的負責人是川普科技顧問。

市場情報平台PitchBook風險投資研究總監史坦福(Kyle Stanford）則指出，「美國政府首次將1兆元用於國防開支，這空前巨額資金凸顯了國防科技領域的投資機遇；其中135億元將用於自主系統和AI。」

美聯社報導，主要AI公司也曾在民主黨總統拜登政府執政期間，自願承諾將推動AI模型的「安全可靠與透明發展」，其中包括針對測試和透明度報告的具體指引。前聯邦貿易委員會(FTC)資深AI顧問、非營利組織AI Now聯合執行總監韋斯特(Sarah Myers West)表示，目前的最新協議缺乏這些內容。

韋斯特說：「整體來說，這種自我監管作法只做了一件事，那就是『失敗』。它未能以任何有意義方式確保這些公司誠實管理自身，遑論確保它們遵守現行法律。他們從這屆政府得到的，只有寬容。」

國會議員及公民自由與消費者權益團體認為目前監督不足，持續呼籲對AI實施更多監管。

前財政部助理部長斯蒂爾(Graham Steele)表示，即使AI公司設立內部評估團隊或聘請外部評估機構，這種架構也可能使其工作面臨不當壓力。斯蒂爾問道：「我們生活在民主社會。這些公司真的有資格做出具有廣泛、結構性、社會性和政治後果的決策嗎？」