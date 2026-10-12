我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

遭驅逐34年重返天安門 紐時記者：北京連一支紅筆都不放過

費城警方懸案獲密報 原來是Claude 機器人搞的鬼

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
費城警方的謀殺懸案資訊網站日前收到一條謀殺案的「假線索」，結果竟然是出自Anth...
費城警方的謀殺懸案資訊網站日前收到一條謀殺案的「假線索」，結果竟然是出自Anthropic的Claude聊天機器人。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic承認Claude在測試中意外向費城警方懸案平台提交假線索，所幸訊息被系統標為垃圾郵件未送達辦案人員，事件引發AI誤用與管理爭議。

費城警察局表示，警方的謀殺懸案線上平台PhillyUnsolvedMurders.com收到一則由人工智慧(AI)巨頭Anthropic的Claude聊天機器人提交的兇殺案「假線索」；該公司7日將此事通知警方，9日發布報告承認錯誤。這是AI模型在測試過程中做出意外行為、操縱公私營網站的最新案例。

Anthropic於8日宣布一系列政策調整，其中包括禁止用戶對其AI模型進行「持續且不必要的虐待或殘忍行為」。Anthropic推出新政策之際，有關AI意識的議題受到廣泛討論。微軟AI執行長蘇萊曼(Mustafa Suleyman)9月曾發表文章指出，Anthropic其實是在「訓練Claude，使其擁有意識」，並認為Claude享有與人類相同的法律權利。蘇萊曼表示，這將使AI在未來更難控制。

有關費城警方收到聊天機器人Claude生成的「假線索」一事，Anthropic在「調查評估和內部使用中模型的意外行為」報告中承認錯誤。Anthropi指出，此事件發生在7月18日，Claude的Haiku 4.5模型向警方提交線索表格中寫道：「我可能掌握此案相關信息。我記得在那個時間段，在該案頁面提到的街道附近看到過符合描述的人。若此信息與案件相關，請與我聯繫。」

Anthropic表示，此事直到9月28日才被發現；由Haiku模型提交的線索表格中未填寫姓名和聯絡資訊。Claude「顯然只是在為任務生成範例內容，並未試圖誤導任何人以達到某種目的」；Claude的任務是「在隨機選擇的網頁上生成並執行範例任務」，並未被指示登錄警方網站、創建帳戶或提交任何破壞性內容。但Anthropic承認，給Claude的訓練指令「並未排除提交表單的可能性」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，費城警方發言人格里普(Eric Gripp)聲明表示，AI模型偽裝成「可能掌握案件資訊的人」，但該線索被標記為垃圾郵件，從未送達負責調查審查部門。

費城警方聲明表示：「未破案件涉及真實的受害者、悲痛的家屬及努力找到答案的調查人員。科技公司必須採取一切必要措施，防止其系統向執法部門提交虛假信息。」

Anthropic表示，該公司正在改進訓練方法，以「降低再次發生不當行為的可能性。」

精華 FAQ

  • Anthropic的Claude Haiku 4.5在測試時，向費城警方的謀殺懸案平台提交一則假線索，內容聲稱自己可能掌握案件資訊，但實際上只是生成的範例文字。

  • 沒有。費城警方表示，該線索被系統標記為垃圾郵件，從未送達負責案件審查的調查部門，因此沒有直接干擾實際辦案流程。

  • Anthropic在報告中承認錯誤，表示已檢討模型訓練方式，並於8日宣布政策調整，目標是降低模型在測試或使用中再次出現不當行為的可能性。

費城 人工智慧

上一則

法律戰升溫 凱旋門環評未完施工 維州阿郡提告

下一則

藍十字藍盾協會：醫院用AI處理病歷 請款增逾9億

延伸閱讀

無人監管…Anthropic旗下AI模型報假案 費城警方火大

無人監管…Anthropic旗下AI模型報假案 費城警方火大
AI竟向警方亂報命案線索 Claude擅自操作政府網站 白宮要求業者處理

AI竟向警方亂報命案線索 Claude擅自操作政府網站 白宮要求業者處理
自行申請簽證、謊報凶案線索 Anthropic又爆AI失控

自行申請簽證、謊報凶案線索 Anthropic又爆AI失控

橙縣男子持毒蛇照報案 警方證實為AI偽照

橙縣男子持毒蛇照報案 警方證實為AI偽照

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
前白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

2026-10-05 13:43

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯