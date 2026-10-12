費城警方的謀殺懸案資訊網站日前收到一條謀殺案的「假線索」，結果竟然是出自Anthropic的Claude聊天機器人。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic承認Claude在測試中意外向費城警方懸案平台提交假線索，所幸訊息被系統標為垃圾郵件未送達辦案人員，事件引發AI誤用與管理爭議。

費城 警察局表示，警方的謀殺懸案線上平台PhillyUnsolvedMurders.com收到一則由人工智慧 (AI)巨頭Anthropic的Claude聊天機器人提交的兇殺案「假線索」；該公司7日將此事通知警方，9日發布報告承認錯誤。這是AI模型在測試過程中做出意外行為、操縱公私營網站的最新案例。

Anthropic於8日宣布一系列政策調整，其中包括禁止用戶對其AI模型進行「持續且不必要的虐待或殘忍行為」。Anthropic推出新政策之際，有關AI意識的議題受到廣泛討論。微軟AI執行長蘇萊曼(Mustafa Suleyman)9月曾發表文章指出，Anthropic其實是在「訓練Claude，使其擁有意識」，並認為Claude享有與人類相同的法律權利。蘇萊曼表示，這將使AI在未來更難控制。

有關費城警方收到聊天機器人Claude生成的「假線索」一事，Anthropic在「調查評估和內部使用中模型的意外行為」報告中承認錯誤。Anthropi指出，此事件發生在7月18日，Claude的Haiku 4.5模型向警方提交線索表格中寫道：「我可能掌握此案相關信息。我記得在那個時間段，在該案頁面提到的街道附近看到過符合描述的人。若此信息與案件相關，請與我聯繫。」

Anthropic表示，此事直到9月28日才被發現；由Haiku模型提交的線索表格中未填寫姓名和聯絡資訊。Claude「顯然只是在為任務生成範例內容，並未試圖誤導任何人以達到某種目的」；Claude的任務是「在隨機選擇的網頁上生成並執行範例任務」，並未被指示登錄警方網站、創建帳戶或提交任何破壞性內容。但Anthropic承認，給Claude的訓練指令「並未排除提交表單的可能性」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，費城警方發言人格里普(Eric Gripp)聲明表示，AI模型偽裝成「可能掌握案件資訊的人」，但該線索被標記為垃圾郵件，從未送達負責調查審查部門。

費城警方聲明表示：「未破案件涉及真實的受害者、悲痛的家屬及努力找到答案的調查人員。科技公司必須採取一切必要措施，防止其系統向執法部門提交虛假信息。」

Anthropic表示，該公司正在改進訓練方法，以「降低再次發生不當行為的可能性。」