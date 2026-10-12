每日郵報民調：下一個丟官閣員 選民預期：防長赫塞斯

一項最新民調顯示，美國選民認為國防部長赫塞斯最有可能是下一個丟官的川普政府閣員。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示，選民普遍認為國防部長赫塞斯最可能成為下一位離任的川普閣員，且其在伊朗戰事與多項爭議下聲望明顯下滑。

據每日郵報(Daily Mail)與YouGov網站的最新民調 顯示，選民認為五角大廈掌門人赫塞斯 (Pete Hegseth)最有可能是下一個丟官的川普閣員。

調查顯示，儘管51%受訪者表示不確定誰會是下一個離任閣員，但有11%受訪者認為國防部長赫塞斯會是下一位離開的人。

緊隨赫塞斯之後的是聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel，8%)和衛生部長小甘迺迪(Robert Kennedy Jr.，4%)。這份民調與其說是民調，更像是川普官員的負面人氣排行榜。

伊朗 戰事僵局已持續七個月，加上五角大廈和美軍的一連串負面報導，赫塞斯的聲望近幾個月來遭受嚴重打擊。

馬凱大學(Marquette University)法學院9月的一項調查顯示，只有25%的美國人對赫塞斯持正面看法，而近一半的受訪者則持負面看法。昆尼皮亞克大學(Quinnipiac university)近期的一項民調也得出類似結果：僅有32%的受訪者認可赫塞斯表現，而57%的人對他持否定態度。

民調也顯示，川普對伊朗發動戰爭普遍不受歡迎；蓋洛普(Gallup)近期的一項調查發現，僅有三分之一的美國人認可總統處理這場衝突的方式。赫塞斯作為國防部長，承受了公眾對這場衝突的大部分不滿與怒火。

此外，赫塞斯也深受「文化戰爭」的困擾。他大力動推嚴格體能與儀容標準，主張禁止跨性別者服役，並提議削減各軍種高階將領的職務。

批評人士還指出，赫塞斯排擠其他高層國防官員，拒絕給予他們充分解釋機會。前陸軍部長德里斯科爾(Dan Driscoll)與赫塞斯發生不和長達數月後，於上月辭去了職務。

隨著赫塞斯支持度大幅下滑，民主黨和共和黨人也開始將矛頭指向他。肯塔基州共和黨眾員馬西(Thomas Massie)於9月提出一項針對赫塞斯的彈劾決議。同時，民主黨人誓言要調查五角大廈負責人的合約授予程序，以及2025年的「信號門」(Signalgate)資安洩密事件。