每日郵報民調：下一個丟官閣員 選民預期：防長赫塞斯
最新民調顯示，選民普遍認為國防部長赫塞斯最可能成為下一位離任的川普閣員，且其在伊朗戰事與多項爭議下聲望明顯下滑。
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最新民調顯示，選民普遍認為國防部長赫塞斯最可能成為下一位離任的川普閣員，且其在伊朗戰事與多項爭議下聲望明顯下滑。
據每日郵報(Daily Mail)與YouGov網站的最新民調顯示，選民認為五角大廈掌門人赫塞斯(Pete Hegseth)最有可能是下一個丟官的川普閣員。
調查顯示，儘管51%受訪者表示不確定誰會是下一個離任閣員，但有11%受訪者認為國防部長赫塞斯會是下一位離開的人。
緊隨赫塞斯之後的是聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel，8%)和衛生部長小甘迺迪(Robert Kennedy Jr.，4%)。這份民調與其說是民調，更像是川普官員的負面人氣排行榜。
伊朗戰事僵局已持續七個月，加上五角大廈和美軍的一連串負面報導，赫塞斯的聲望近幾個月來遭受嚴重打擊。
馬凱大學(Marquette University)法學院9月的一項調查顯示，只有25%的美國人對赫塞斯持正面看法，而近一半的受訪者則持負面看法。昆尼皮亞克大學(Quinnipiac university)近期的一項民調也得出類似結果：僅有32%的受訪者認可赫塞斯表現，而57%的人對他持否定態度。
民調也顯示，川普對伊朗發動戰爭普遍不受歡迎；蓋洛普(Gallup)近期的一項調查發現，僅有三分之一的美國人認可總統處理這場衝突的方式。赫塞斯作為國防部長，承受了公眾對這場衝突的大部分不滿與怒火。
此外，赫塞斯也深受「文化戰爭」的困擾。他大力動推嚴格體能與儀容標準，主張禁止跨性別者服役，並提議削減各軍種高階將領的職務。
批評人士還指出，赫塞斯排擠其他高層國防官員，拒絕給予他們充分解釋機會。前陸軍部長德里斯科爾(Dan Driscoll)與赫塞斯發生不和長達數月後，於上月辭去了職務。
隨著赫塞斯支持度大幅下滑，民主黨和共和黨人也開始將矛頭指向他。肯塔基州共和黨眾員馬西(Thomas Massie)於9月提出一項針對赫塞斯的彈劾決議。同時，民主黨人誓言要調查五角大廈負責人的合約授予程序，以及2025年的「信號門」(Signalgate)資安洩密事件。
調查結果顯示，國防部長赫塞斯被視為最可能下一個丟官的閣員，獲得11%受訪者點名，排在聯邦調查局局長巴特爾與衛生部長小甘迺迪之前。 有51%受訪者表示不確定誰會先離任；在具體人選中，巴特爾以8%居次，小甘迺迪為4%，顯示赫塞斯在負面評價上明顯領先。 內文指出，伊朗戰事僵局、五角大廈負面報導，以及他推動嚴格軍紀、反跨性別政策與削減將領職務，都使其支持度下降，並面臨彈劾與調查壓力。
精華 FAQ
調查結果顯示，國防部長赫塞斯被視為最可能下一個丟官的閣員，獲得11%受訪者點名，排在聯邦調查局局長巴特爾與衛生部長小甘迺迪之前。
有51%受訪者表示不確定誰會先離任；在具體人選中，巴特爾以8%居次，小甘迺迪為4%，顯示赫塞斯在負面評價上明顯領先。
內文指出，伊朗戰事僵局、五角大廈負面報導，以及他推動嚴格軍紀、反跨性別政策與削減將領職務，都使其支持度下降，並面臨彈劾與調查壓力。
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