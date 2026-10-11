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川普身邊紅衣女掀熱議 戴爾CEO妻面容大變 網驚：像鬼娃

TVBS新聞網／編譯劉哲琪
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戴爾科技執行長麥可戴爾（右）的妻子蘇珊戴爾（中），7日與川普總統（左）一同在白宮...
戴爾科技執行長麥可戴爾（右）的妻子蘇珊戴爾（中），7日與川普總統（左）一同在白宮宣傳兒童帳戶計畫。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

戴爾CEO麥可戴爾之妻蘇珊赴白宮為捐助川普帳戶宣傳，卻因紅衣造型與僵硬神情掀起整形與「海湖莊園臉」討論。

戴爾（Dell）科技執行長麥可戴爾（Michael Dell）的妻子蘇珊戴爾（Susan Dell），近日與美國總統川普一同現身白宮橢圓形辦公室，意外在網路上引發熱議。然而，社群媒體關注的焦點並非兩人出席的活動，而是蘇珊當天的外表與舉止。

據了解，2025年12月，戴爾夫婦承諾向「川普帳戶」計畫捐贈62.5億美元。川普帳戶是一項針對持有社會安全號碼、未滿18歲兒童設立的「享有稅務優惠的投資帳戶」。2026年10月，兩人造訪白宮，為這項計畫進行宣傳。

蘇珊戴爾外貌引發熱議 網友分享對比照

然而，蘇珊戴爾當天的外貌卻引發網友討論。根據當天拍攝的畫面，可以看到穿著紅色洋裝的蘇珊表情和舉止都有些僵硬，引發許多網友質疑她整形過頭，也有不少人拿出她過去和現在的照片比對，驚呼「變了個人」。甚至還有網友狠批「根本是安娜貝爾（Annabelle，2014年上映的一部美國恐怖片中的娃娃）」。

戴爾科技執行長麥可戴爾（右）的妻子蘇珊戴爾（左），7日在白宮宣傳兒童帳戶計畫。 ...
戴爾科技執行長麥可戴爾（右）的妻子蘇珊戴爾（左），7日在白宮宣傳兒童帳戶計畫。 (美聯社)

戴爾科技執行長麥可戴爾的妻子蘇珊戴爾（右），7日與川普總統（左）一同在白宮宣傳兒...
戴爾科技執行長麥可戴爾的妻子蘇珊戴爾（右），7日與川普總統（左）一同在白宮宣傳兒童帳戶計畫。 (美聯社)

事實上，早在戴爾夫婦最初宣布捐款時，就有許多網友在網路上討論她是否曾接受整形手術。另一名網友更直言：「海湖莊園臉就像病毒一樣，誰都逃不過」。

什麼是「海湖莊園臉」（Mar-a-Lago face）？整形外科醫師納德里（Shervin Naderi）解釋，美國上流社會向來有其獨特的審美風格。例如2000年代流行的「枕頭臉」（pillow face），特徵是過度填充的雙頰與腫脹的嘴唇；而到了2020年代，則開始興起「海湖莊園臉」的風潮。

戴爾科技執行長麥可戴爾的妻子蘇珊戴爾，7日在白宮宣傳兒童帳戶計畫。 (歐新社)
戴爾科技執行長麥可戴爾的妻子蘇珊戴爾，7日在白宮宣傳兒童帳戶計畫。 (歐新社)

納德里指出，「海湖莊園臉」的典型特徵包括上揚的眉毛、輪廓鮮明的顴骨、緊緻的下顎線、豐滿且精心修飾的嘴唇，以及光滑無瑕的肌膚。儘管蘇珊的外貌引發關注，但目前沒有任何證據證實她接受過相關療程。

▲ 影片來源：＠warsurv（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

蘇珊曾是知名設計師 婚後轉身慈善家

蘇珊曾是服裝設計師，在職業生涯中創立三個時尚品牌，曾為前總統小布希的雙胞胎女兒設計禮服。她於1989年和麥可戴爾結婚後，從設計師轉身慈善家。1999年，兩人共同創立麥可和蘇珊戴爾基金會。

根據「富比世」報導，麥可當時的淨資產為160億美元。兩人隨後透過基金會向世界各地的非營利組織和社會企業捐贈100億美元。

川普身邊紅衣女掀熱議！戴爾CEO妻現身白宮　網驚：撞臉安娜貝爾

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 她與丈夫麥可戴爾一同到白宮，為捐贈給「川普帳戶」計畫進行宣傳。原本焦點應在公益與政策，但她當天的外貌與神情意外成為網友討論核心。

  • 不少人認為她表情僵硬、臉部疑似變化過大，進而猜測可能做過整形。社群上甚至出現拿她與安娜貝爾對照的嘲諷留言，讓話題迅速延燒。

  • 蘇珊早年是服裝設計師，曾創立3個品牌，婚後轉為慈善家，並與麥可戴爾成立基金會。文章最後也強調，目前沒有任何證據證實她接受過相關療程。

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