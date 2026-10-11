我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

「讓美國再次健康」85%未兌現 倡議者批川普、小甘迺迪毀承諾

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現任衛生部長小甘迺迪原本是「讓美國再健康」(MAHA) 運動領袖，如今倡議人士指...
現任衛生部長小甘迺迪原本是「讓美國再健康」(MAHA) 運動領袖，如今倡議人士指責他和川普總統違背了2024年的承諾。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

MAHA運動人士在期中選舉前批評川普政府與小甘迺迪未兌現多數承諾，指食品、農業與環境健康議題上違背85%訴求。

期中選舉即將投票，「讓美國再健康」(MAHA) 運動人士在此時刻公布一份成績單，直指川普政府違背了當年對該運動所做的大部分承諾；他們甚至開始反對MAHA運動的領袖、現任衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)；這股不滿是否會影響共和黨的選情，值得觀察。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，多位MAHA倡議人士9日公布一份評分報告，指責川普政府在食品、農業及環境健康方面，85%違背了2024年大選時對MAHA所作的承諾。

這份報告的共同製作人包括小甘迺迪2024年競選籌款人墨菲(Dave Murphy)、前首席撰稿人艾森斯坦(Charles Eisenstein) ；他們本來是小甘迺迪的鐵桿支持者，但這兩年來許多支持者變成最嚴厲的批評者，主因是認為川普政府忽視了他們的訴求。

報告的主要作者、小甘迺迪前競選顧問錢西(Tiffany Cianci)指出，儘管「多次要求川普政府兌現對MAHA運動做出的承諾，然而一次又一次看到對方不僅漠不關心，而且還公然蔑視我們。」

例如川普政府提供化學工業特殊優待，批准新型殺蟲劑，增加美國除草劑的供應等、允許市場繼續銷售mRNA新冠疫苗。

MAHA運動本是由不同群體組成，有要求給孩子食用有機食物的媽媽、有聲稱疫苗會導致自閉症的醫生，有希望消除企業對聯邦政府影響的人士，隨著時間的推移，MAHA的主要目標逐漸明確。

今年3月網媒Politico一項民調顯示，MAHA如今的主要目標是去除超級加工食品，限制接觸全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS)、反對微塑膠及殺蟲劑等。另一項民意調查發現，約41%的美國成年人支持MAHA的理念。

白宮發言人舒斯特(Allison Schuster)在回應這張成績單時，安撫地表示，川普政府「已為MAHA議程取得廣泛勝利，包括改革美國人的飲食指南、取消食品供應鏈中的人工成分以及投資再生農業。一直被邊緣化的MAHA ，終於有了川普總統為實現他們的目標做出了巨大貢獻。」

衛生部發言人也聲稱，小甘迺迪仍然繼續致力推行以科學、透明及問責為本的持久健康改革。

精華 FAQ

  • 他們希望在投票前檢驗川普政府是否兌現對MAHA的承諾，並藉此向選民展示政府在食品、農業與環境健康上的落差，進一步施壓共和黨與小甘迺迪。

  • 報告指川普政府對化工業給予特殊優待、批准新型殺蟲劑、增加除草劑供應，且允許mRNA新冠疫苗持續銷售，與MAHA要求的健康與環境保護方向相違。

  • 原本支持小甘迺迪的核心人士如今成為批評者，顯示運動士氣受挫；若不滿情緒擴散，可能削弱部分保守派與獨立選民對共和黨的支持。

川普 共和黨 衛生部長

上一則

美太陽能政策劇烈波動 喬州QCells續擴張

下一則

死刑失敗女囚出院返監 是否再處死各方關切

延伸閱讀

付不起健保想棄保? 美亞籲「先諮詢，再決定」

付不起健保想棄保? 美亞籲「先諮詢，再決定」
川普力促取消冬夏令時間調整 參議院受挫

川普力促取消冬夏令時間調整 參議院受挫
物價飆漲 65%美國人歸咎川普政策、半數憂沒錢買食物

物價飆漲 65%美國人歸咎川普政策、半數憂沒錢買食物
直播胡德堡兇手死刑？川普改口稱「未做出最後決定」

直播胡德堡兇手死刑？川普改口稱「未做出最後決定」

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事