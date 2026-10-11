「讓美國再次健康」85%未兌現 倡議者批川普、小甘迺迪毀承諾

現任衛生部長小甘迺迪原本是「讓美國再健康」(MAHA) 運動領袖，如今倡議人士指責他和川普總統違背了2024年的承諾。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： MAHA運動人士在期中選舉前批評川普政府與小甘迺迪未兌現多數承諾，指食品、農業與環境健康議題上違背85%訴求。

期中選舉即將投票，「讓美國再健康」(MAHA) 運動人士在此時刻公布一份成績單，直指川普 政府違背了當年對該運動所做的大部分承諾；他們甚至開始反對MAHA運動的領袖、現任衛生部長 小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)；這股不滿是否會影響共和黨 的選情，值得觀察。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，多位MAHA倡議人士9日公布一份評分報告，指責川普政府在食品、農業及環境健康方面，85%違背了2024年大選時對MAHA所作的承諾。

這份報告的共同製作人包括小甘迺迪2024年競選籌款人墨菲(Dave Murphy)、前首席撰稿人艾森斯坦(Charles Eisenstein) ；他們本來是小甘迺迪的鐵桿支持者，但這兩年來許多支持者變成最嚴厲的批評者，主因是認為川普政府忽視了他們的訴求。

報告的主要作者、小甘迺迪前競選顧問錢西(Tiffany Cianci)指出，儘管「多次要求川普政府兌現對MAHA運動做出的承諾，然而一次又一次看到對方不僅漠不關心，而且還公然蔑視我們。」

例如川普政府提供化學工業特殊優待，批准新型殺蟲劑，增加美國除草劑的供應等、允許市場繼續銷售mRNA新冠疫苗。

MAHA運動本是由不同群體組成，有要求給孩子食用有機食物的媽媽、有聲稱疫苗會導致自閉症的醫生，有希望消除企業對聯邦政府影響的人士，隨著時間的推移，MAHA的主要目標逐漸明確。

今年3月網媒Politico一項民調顯示，MAHA如今的主要目標是去除超級加工食品，限制接觸全氟烷基和多氟烷基物質(PFAS)、反對微塑膠及殺蟲劑等。另一項民意調查發現，約41%的美國成年人支持MAHA的理念。

白宮發言人舒斯特(Allison Schuster)在回應這張成績單時，安撫地表示，川普政府「已為MAHA議程取得廣泛勝利，包括改革美國人的飲食指南、取消食品供應鏈中的人工成分以及投資再生農業。一直被邊緣化的MAHA ，終於有了川普總統為實現他們的目標做出了巨大貢獻。」

衛生部發言人也聲稱，小甘迺迪仍然繼續致力推行以科學、透明及問責為本的持久健康改革。