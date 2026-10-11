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胡德堡當年身中7槍老兵警告…這不是吃爆米花的娛樂

編譯盧炯燊／綜合報導
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2015年4月10日，時任陸軍部長麥克修(前左)在德州胡德堡基地，向退役陸軍參謀...
2015年4月10日，時任陸軍部長麥克修(前左)在德州胡德堡基地，向退役陸軍參謀軍士倫斯福德頒發紫心勳章。倫斯福德2009年在該基地發生的槍擊事件中負傷。(取自國防部網站)

AI摘要

文章摘要整理：

胡德堡槍擊案倖存老兵呼籲外界嚴肅看待哈桑的槍決直播，強調這不是可邊吃爆米花觀看的娛樂，美國政壇與教會也對公開處決表達強烈反對。

2009年德州胡德堡陸軍基地大規模槍擊案，造成13死32傷；兇手哈桑(Nidal Hasan)將於今年12月3日由陸軍行刑隊槍決，然而受到極大爭議的是，行刑過程將在網上直播。一名當時身中 7槍仍僥倖逃過一死的老兵，向有意觀看行刑的美國人發出警告，這並不是「邊看邊吃爆米花」的娛樂。

倖存的前陸軍中士倫斯福德(Alonzo Lunsford)在接受福斯新聞(Fox News)訪問時，談到這可能是美國陸軍史上最黑暗的一頁，重點是該如何看待奪走一條生命的方式，即便這條生命屬於一個連環殺手。

倫斯福德說希望哈桑被槍決，並打算親眼見證行刑，甚至希望由倖存者或其家屬扣動扳機，儘管他本人早已原諒了對方。

他說，原諒並不意味免除哈桑的懲罰，但真正讓他不安的是，這種直播槍決的懲罰可能會被當作娛樂消遣。

倫斯福德指出，「這不是一場表演。人體血肉和火藥的氣味，沒有任何值得美化的地方。」「這絕對不是那種你可以坐下來邊吃爆米花，邊看人被處決的場合。」

「作為一個國家，我們應更有素質，這裡不是一個公開斬首和石刑後，還認為是理所當然的國家」；「別那樣做，這是對做出犧牲，已不在人世者的褻瀆。」

倫斯福德在訪問中說不希望孩子們觀看直播，但成年人可自行決定是否收看。

這將是美國陸軍86年來，首次由行刑隊執行槍決，然而直播的做法，就連支持處決哈桑的共和黨人也強烈反對。

共和黨籍聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)、聯邦眾議員史考特(Austin Scott)均斥責公開處決只是恐怖分子、聖戰戰士、獨裁政權才會做的事，美國不應這樣。提里斯甚至說直播槍決令人作嘔。

美國天主教主教的立場更為強烈，既反對處決哈桑，也反對公開處決。

倫斯福德在訪問的最後表示，仍然希望哈桑在生命的最後時刻懺悔，「我想給他一個機會，臨死前最後的說話就是道歉和懺悔，讓他為自己的罪行承擔責任。我會接受的。」

精華 FAQ

  • 前陸軍中士倫斯福德指出，槍決哈桑的過程不該被當成娛樂觀看，更不是可以邊吃爆米花邊欣賞的表演；他認為外界應尊重受害者與事件的沉重性。

  • 他表示自己已原諒哈桑，但原諒不代表免除懲罰，仍支持對方被處決；他更希望哈桑在生命最後能道歉、懺悔，並為犯下的罪行負責。

  • 共和黨籍參議員提里斯、眾議員史考特都批評公開處決不符合美國價值；美國天主教主教更同時反對處決與直播，認為這種做法令人難以接受。

德州 槍擊

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