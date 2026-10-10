颶風以賽亞釀4死 東南3州沿岸地區80萬戶停電 山區防暴洪

佛州州長德桑提斯指出，這次以賽亞颶風來襲以停電情況最為嚴重，估計佛州、阿拉巴馬及喬治亞三州沿岸地區有80萬戶停電。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 颶風以賽亞登陸佛州後雖減弱為熱帶氣旋，仍造成3州破壞、至少4死與大規模停電，且山洪與強風威脅尚未解除。

颶風 以賽亞(Isaias) 於10日凌晨在墨西哥灣沿岸登陸後，減弱為熱帶氣旋。但登陸時仍帶來強降雨，給佛羅里達、阿拉巴馬及喬治亞三州沿岸地區造成一定程度破壞，至少4人死亡、80萬戶停電，山區可能出現暴洪。

綜合路透、美聯社等報導，以賽亞是以二級颶風的風力，在佛州 熱門度假勝地德斯汀(Destin)附近登陸，隨後風力迅速減弱。佛州及阿拉巴馬州 分別傳出各有兩人不幸喪生的消息。

國家颶風中心(NHC)表示，儘管以賽亞已成減弱為熱帶氣旋，但危險狀況仍然存在，預計東南各州部分地區將出現風暴潮、山洪暴發、破壞性強風及龍捲風等，居民要做好準備。氣象預報也警告，南部阿巴拉契亞山脈(Appalachians)地區可能出現山洪。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis) 10日在記者會指出，這次颶風來襲以停電情況最為嚴重，其他災情仍可應對，目前尚未收到需要搜救居民的報告。他又說洪水風險仍然很高，而且洪水往往是在風暴過後一兩天發生。

國家氣象局(NWS)在以賽亞來臨前一度發出風暴潮預警，幸好登陸後沒有造成大量樹木及電線桿倒塌的景象，然而零星地區所受破壞仍相對嚴重。

佛州潘薩科拉(Pensacola)一家旅館的屋頂被強風掀起，該市的機場也遭受一些破壞；德斯汀一座船屋給吹毀，巴拿馬城海灘一棟高層建築的部分外牆也受損，工人忙於清理海灘在風後帶來的碎片雜物。

阿拉巴馬海岸的莫比爾市(Mobile)，有樹木及電線桿倒塌，多條道路封閉。

電力追蹤公司PowerOutage.us的數據顯示，情況最嚴重時，佛州超過43萬用戶、阿拉巴馬州28多萬用戶、喬治亞州約10萬用戶斷電，至周六下午仍有70萬戶受影響。

各州政府目前以恢復電力列為首要任務，高速公路、橋梁、機場等已陸續重新開放，損失仍在評估。

國土安全部早前做好準備，確保提供聯邦資源協助三州應對以賽亞，幸而這次受損程度未達這個程度，德桑提斯也表示佛州政府未有動用聯邦資源。