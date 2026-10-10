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胡德堡槍手哈桑12/3槍決 五角大廈將直播行刑

編譯陳韻涵周辰陽／綜合報導
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五角大廈決定直播槍決哈桑的死刑，這是軍方65年來首度執行死刑。（路透）
五角大廈決定直播槍決哈桑的死刑，這是軍方65年來首度執行死刑。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國國防部證實，將於12月3日在德州胡德堡槍決2009年濫殺13人的前軍醫哈桑，並首次網路直播軍方死刑，引發外界對制度與倫理的討論。

國防部8日證實，行刑隊將於12月3日在德州胡德堡(Fort Hood)槍決2009年在該基地濫殺13人的陸軍前精神科醫師哈桑(Nidal Malik Hasan)，並且整個行刑過程將在網路現場直播。這將是美軍65年來首度執行死刑；川普本周已批准。

哈桑當年在基地濫殺13死 美軍65年來首執行死刑

美聯社報導，軍階為少校的陸軍精神科醫生哈桑2009年11月5日走進胡德堡士兵整備中心，當時士兵正排隊接受疫苗接種與海外部署前的醫療檢查；他大喊「真主至大」後，以配備雷射瞄準器的手槍開火，造成13人死亡、32人受傷而被定罪。

赫塞斯稱槍決哈桑「沒什麼好猶豫的」

陸軍本周稍早宣布行刑日期與地點，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)於8日接受保守派電視媒體「真實美國之聲」(Real America's Voice)訪問時表示，槍決哈桑「沒什麼好猶豫的」，「我們會確保民眾能夠觀看，這是公開的。」

美軍自1945年以來未曾槍決過現役軍人，這也將是軍方65年多來首次執行死刑。

赫塞斯說：「自從第二次世界大戰以來，我們就沒這樣做過。嗯，我還蠻喜歡我們在二戰時期的心態，那就是『獲勝』。」

赫塞斯宣布將直播死刑，讓美國執行死刑的方式再度受到關注，尤其是在田納西州近期發生50歲女囚派克(Christa Pike)注射死刑失敗之後。

軍方公開直播行刑過程，結合死刑制度、政府宣示性的懲罰與公眾傳播，引發法律與倫理爭議。

死刑專家、福坦莫大學(Fordham University)法學教授黛柏拉·丹諾(Deborah Denno)認為，直播行刑讓過程「更加透明」，並讓公眾了解死刑究竟涉及哪些層面。

維拉諾瓦大學法學院(Villanova Law)教授費塞爾(Brenner Fissell)說明，許多州因為難以取得致命毒性藥物，或找不到願意參與的醫療人員，而在執行注射死刑上遭遇困難，行刑隊逐漸被視為較不殘忍的替代方式。

費塞爾表示，「行刑隊可謂快速、俐落的處決方式」，但「我不認為這是五角大廈此次批准執行的動機。」

費塞爾解釋，「行刑隊具備陽剛與軍事色彩，這正是赫塞斯想強調的氣勢，即『殺傷力文化』(lethality culture)。」

2009年任職陸軍精神科醫師的哈桑，在德州胡德堡濫射造成13名士兵死亡，32人受...
2009年任職陸軍精神科醫師的哈桑，在德州胡德堡濫射造成13名士兵死亡，32人受傷。資料照片。（路透 / ZUMA Press Wire）

精華 FAQ

  • 槍決對象是陸軍前精神科醫師哈桑，他在2009年於胡德堡基地高喊「真主至大」後開槍，造成13人死亡、32人受傷，最後被定罪。

  • 這次將以行刑隊執行槍決，且整個過程會在網路現場直播。這不僅是美軍65年多來首次執行死刑，也讓軍方處決程序首次公開化。

  • 支持者認為直播可增加透明度，讓公眾了解死刑實際樣貌；反對者則質疑其倫理與政治意涵。學者也指出，行刑隊帶有軍事與陽剛象徵。

五角大廈 德州 死刑

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