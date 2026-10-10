「閃亮獵人」9月駭進FBI網站 FBI再逮組織1成員

聯邦調查局局長巴特爾9日宣布又逮捕到駭客組織「閃亮獵人」另一名成員。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： FBI表示已再逮捕1名「閃亮獵人」成員，持續調查其駭入FBI內部人資平台並竊取員工資料的案件。

聯邦調查局(FBI ) 9日宣布又逮捕到駭客組織「閃亮獵人」(ShinyHunters) 另一名成員。該組織被控於9月間駭入聯邦調查局(FBI)內部人資網路，竊取所有員工的健康資料；一名嫌犯日前被捕。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)在社群平台X貼文稱， FBI短短幾天內又逮捕到新一名嫌犯，正追查新線索和證據並迅速採取行動，不遺餘力瓦解該組織；他未透露被捕者身分，只表示被入侵處是第三方供應商管理的平台，然而紐約時報 報導指出，嫌犯是加拿大公民，在賓州 被捕。

FBI將「閃亮獵人」描述為「與美國、荷蘭及全球網路攻擊有關的全球網路犯罪和威脅組織」，但官方未透露該組織如何獲得聯邦調查局的FBIjobs.gov網站存取權限。路透先前報導，FBI內部備忘錄顯示，官員已先假設所有現任和前任員工都受到影響。

巴特爾於9月29日宣布荷蘭國家警察(Dutch National Police)逮捕「閃亮獵人」的一名頭目；荷蘭警方在當時的前一天便於X平台聲稱逮捕到一名24歲男子，涉嫌參與「閃亮獵人」的活動。

當時警方未透露該被捕男子姓名，但路透報導稱，總部位於阿姆斯特丹的網路安全公司Neo Security發言人科爾珀 (Benjamin Korper)表示，被捕者是該公司資安工作負責人范德斯塔普(Pepijn van der Stap)，荷蘭調查人員9月15日造訪他的辦公室，范德斯塔普同一天在警方突襲行動中被捕，過程中警方曾使用閃光彈。

FBI助理局長萊瑟曼(Brett Leatherman)表示，這些網路犯罪者涉嫌入侵超過140家機構、勒索至少7000萬元，該集團經常以雲端平台上的第三方供應商為目標，竊取敏感數據，進而以公開數據為威脅勒索受害者。

巴特爾上月底在X平台貼文稱，FBI正在追查新線索，可能有更多人被捕，9日又稱，目前全案仍在調查中。