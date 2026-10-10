國安部賓州捕涉猥褻嫌犯 批民主黨候選人雇用非法移民 陣營否認

遭ICE逮捕的奈及利亞男子伊格博傑克韋，由於車上有大量賓州民主黨國會候選人斯特森的傳單，因此國土安全部指責斯特森雇用非法移民。(國土安全部)

AI摘要 文章摘要整理： 國安部逮捕一名奈及利亞逾期居留男子後，指稱他曾替賓州民主黨候選人斯特森工作；斯特森陣營否認，民主黨與監督團體則批評此舉涉嫌干預選舉。

國土安全部(Department of Homeland Security)發布新聞稿，表示逮捕一名涉嫌猥褻暴露的奈及利亞移民 " rel="154806">非法移民 ，並指稱該名男子曾在賓州關鍵國會選區的民主黨 候選人手下工作，這項政治攻擊引發民主黨和無黨派政府監督機構的抗議。

移民暨海關執法局(ICE)副局長沃爾(Charles Wall)在新聞稿中說，「令人難以置信的是，斯特森(Janelle Stelson，賓州第10國會選區民主黨候選人)竟雇用非法移民參與國會競選活動，更何況還是個在公共場合暴露下體的變態。」

警方稱，該男子車內有斯特森的競選傳單，但斯特森團隊否認該男子是工作人員，財務報告也未顯示向該男子支付款項。

華盛頓公民責任與道德組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW)8日向聯邦特別檢察官辦公室(U.S. Office of Special Counsel)投訴稱，國安部對斯特森的攻擊公然違反禁止公務員利用職務權力影響選舉的「哈契法案」(Hatch Act)。

CREW負責人謝爾曼(Donald Sherman)說他從未見過執法機構竟在新聞稿中刻意提及犯罪和競選，正如本屆政府和總統傳遞的訊息，無論法律如何規定，ICE都將介入選舉。

斯特森曾任地方電視台主持人，今年第二次投身賓州國會選舉，挑戰共和黨現任眾議員佩里(Scott Perry)，該選區將是決定11月之後眾院控制權的關鍵戰區之一。

警方報告顯示，該奈及利亞男子伊格博傑克韋(Chimaobim Adedayo Igbojekwe) 9月27日在哈里斯堡(Harrisburg)郊區住宅區街道旁的公園附近停車，由於形跡可疑，遭東彭斯伯勒鎮(East Pennsboro Township)一員警上前盤查，他打開車門時生殖器暴露在外。

伊格博傑克韋當時告訴警察，他正等著發放斯特森競選傳單，隨後拿出一疊傳單。

伊博傑克韋被控擾亂治安和猥褻暴露；他承認擾亂治安罪，隨後被ICE逮捕。他2017年合法入境美國但逾期滯留， 2021年獲拜登政府暫緩遣返。