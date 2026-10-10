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以賽亞增強三級颶風登陸墨西哥灣沿岸 威脅產油設施恐影響油價

編譯盧炯燊／綜合報導
為預防颶風引發洪水和停電，墨西哥灣沿岸民眾紛紛將自備發電機加滿油。(美聯社)
為預防颶風引發洪水和停電，墨西哥灣沿岸民眾紛紛將自備發電機加滿油。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

以賽亞颶風增強為三級後襲擊墨西哥灣沿岸，沿岸多州面臨暴潮、豪雨與疏散風險，油氣設施停工也可能推高油價。

2024年以來第一個襲擊美國東部的颶風以賽亞(Isaias)，已增強成為三級強烈颶風，並於9日晚上在墨西哥灣沿岸登陸，向阿拉巴馬及佛羅裡達狹長海岸地帶逼近，居民已紛紛做好準備，不過墨西哥灣沿岸產油設施恐怕遭受破壞，刺激早已高漲的油價

美聯社等報導，國家颶風中心(National Hurricane Center)公告，9日上午，以賽亞中心風力已加強至時速120哩，達到三級颶風標準，並且不斷增強中，有可能造成毀滅性破壞。截至當日黃昏，以賽亞颶風中心位於佛州彭薩科拉(Pensacola)以南約125哩處，往東北偏北方向移動。

以賽亞已增強成為三級強烈颶風，並於9日晚上在墨西哥灣沿岸登陸，佛州西部、阿拉巴馬...
以賽亞已增強成為三級強烈颶風，並於9日晚上在墨西哥灣沿岸登陸，佛州西部、阿拉巴馬南部以及密西西比南部一帶沿岸地區持續大雨，有可能出現暴潮，但仍有大膽民眾到海邊觀浪。(路透)

佛州西部、阿拉巴馬州南部以及密西西比州南部一帶沿岸地區持續大雨，有可能出現暴潮(storm surge)，高度可能達到6至9呎，風險最高的地區包括彭薩科拉海灘(Pensacola Beach) 及海灣群島國家海岸(Gulf Islands National Seashore)。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)呼籲居民做好應對洪水、停電及汽油短缺的準備。

國家氣象局(NWS)已向密西西比州到佛州西部沿岸地區發布警報，有幾個郡已實施強制疏散至10日上午為止。

颶風中心預測以賽亞登陸後會逐漸減弱，在10日下午會降級為熱帶風暴。但在向內陸移動時仍將帶來強降雨，從阿拉巴馬南部到喬治亞西南部，整個周末降雨量預計將達到4至8吋。

墨西哥灣的石油與天然氣生產設施已陸續關閉。聯邦海洋礦產管理局(Marine Minerals Administration)表示，129個鑽油平台的人員已經疏散，約占該地區設施總數的三分之一。

除了暫時停產外，業界也擔心以賽亞掠過時會破壞煉油設施。即使未受直接衝擊，但若引發停電導致煉油廠停產，仍有可能進一步推高油價。

雪佛龍(Chevron)位於密西西比州帕斯卡古拉(Pascagoula)的煉油廠以及Vertex Energy位於阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)的煉油廠，合計占全美煉油廠產能的2.4%，一旦遭受洪水及停電，都有可能因此停產。

即使以賽亞迅速過境而影響輕微，但其間煉油廠只能以較低產能運轉，汽柴油價格仍可能會上漲幾美分。若大型煉油廠完全停產，需時數星期才能恢復的話，勢必導致油價大幅上漲。

精華 FAQ

  • 以賽亞已增強為三級強烈颶風，9日晚上在墨西哥灣沿岸登陸，並朝阿拉巴馬與佛羅裡達狹長海岸地帶逼近，中心風力一度達時速120哩。

  • 佛州西部、阿拉巴馬州南部與密西西比州南部沿岸持續受大雨與暴潮威脅，部分郡已強制疏散；彭薩科拉海灘等地風險最高。

  • 墨西哥灣油氣設施已陸續關閉，129個鑽油平台人員撤離；若颶風造成煉油廠停電或停產，即使只是降載，也可能讓汽柴油價格上升。

油價 颶風 墨西哥灣

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