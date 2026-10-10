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選前平抑油價 美將解除制裁進口俄柴油 國會與烏克蘭不滿

編譯俞仲慈／綜合報導
川普總統宣布與莫斯科達成柴油進口協議，首批30萬噸將立即啓運，希望在選前壓低國內...
川普總統宣布與莫斯科達成柴油進口協議，首批30萬噸將立即啓運，希望在選前壓低國內居高不下的油價。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普為壓低選前高漲油價，宣布解除部分對俄柴油制裁並開放進口，卻引發國會與烏克蘭強烈反彈，專家也認為難以實質降低美國柴油價格。

川普總統為拉抬11月期中選舉選情，宣布與莫斯科達成柴油進口協議，首批30萬噸立即啟運，希望在選前壓低國內居高不下的油價，也引起國會與烏克蘭不滿。

據美聯社報導，川普9日發文證實俄羅斯同意出口超過30萬噸柴油，11月再供應50萬噸，並「隨後」再供應100萬噸，川普強調：「降低國人生活成本，尤其是對我們偉大的農民、牧場主人與卡車司機，才是我最優先考慮的事項。」聯邦財政部同步簽發允許進口俄羅斯柴油的許可證，有效期限至明年4月7日。

由於川普上個月為打壓俄烏戰爭提供金援的俄羅斯油氣收益，簽署對俄羅斯全面制裁措施，如今竟宣布開放俄羅斯柴油進口，支持制裁俄羅斯的康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)痛批川普此舉為「一次拙劣掩飾，企圖緩解川普在伊朗發動非法戰爭所造成的嚴重後果」，並強調：「總統決定解除對俄羅斯柴油的制裁，著實令人尷尬，也讓我們成了普亭對烏克蘭發動戰爭的幫兇。」

此外，烏克蘭總統澤倫斯基也譴責美國立場軟弱，認為開放俄羅斯柴油猶如對俄烏戰爭的一項另類投資：「正中俄羅斯下懷，使其能夠有更多殺戮、延長戰事、更加蔑視美國，並給世界造成更慘重的損失與破壞。」

今年2月底伊朗戰事爆發以來，全球燃料供應嚴重短缺，國際油價大幅飆升，柴油價格上漲70%，根據美國汽車協會(AAA)統計，國內柴油平均價格8日維持每加侖6.28元高位，9月22日甚至出現6.52元的歷史新高。

華府智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)能源研究員西格爾(Clayton Seigle)認為川普這項新協議有助於俄羅斯出清夏季柴油庫存，卻對抑制國內柴油價格無濟於事；能源政策研究基金會(Energy Policy Research Foundation)研究員林奇(Michael Lynch)指出：「如果我們從俄羅斯取得柴油，基本上意味著他們的現有客戶將無法獲得柴油，不得不尋求其他管道，價格基本將維持在當前水準。」

精華 FAQ

  • 主要是為了在11月期中選舉前壓低國內居高不下的油價，藉由增加柴油供應來降低民生與運輸成本，尤其希望讓農民、牧場主人與卡車司機受惠。

  • 川普證實俄羅斯將先出口超過30萬噸柴油，11月再供應50萬噸，之後還會再供應100萬噸；美國財政部也同步發出進口許可，期限到明年4月7日。

  • 批評者認為，美國才剛對俄羅斯能源收入加強制裁，如今又放行柴油進口，等於削弱對俄壓力；澤倫斯基更警告這會助長俄方續戰，讓戰爭延長且造成更多破壞。

烏克蘭 油價 俄羅斯

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