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颶風以賽亞增強將襲墨西哥灣沿岸 部分地區強制疏散

編譯周芳苑／綜合報導
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大西洋颶風季第一個颶風「以賽亞」預計10日登陸墨西哥灣，圖為阿拉巴馬州沿海居民正...
大西洋颶風季第一個颶風「以賽亞」預計10日登陸墨西哥灣，圖為阿拉巴馬州沿海居民正在門窗加釘木板以防止玻璃碎裂。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

颶風以賽亞持續增強，預計9日深夜至10日凌晨襲擊墨西哥灣北部沿岸，佛州、阿拉巴馬等地已啟動緊急應變並疏散民眾。

熱帶風暴升級而成的「以賽亞」(Isaias)颶風是今年6月1日以來大西洋颶風季第一個颶風， 威力持續增強，預計9日稍晚或10日凌晨將在墨西哥灣沿岸登陸，威脅密西西比、阿拉巴馬以及佛羅里達州狹長地帶(Florida Panhandle)西部地區。

墨西哥灣北部沿岸已發出颶風警報，從密西西比與阿拉巴馬州界線、橫跨阿拉巴馬南部、延伸至佛州巴拿馬城(Panama City)。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)宣布20多郡進入緊急狀態；阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey)宣布40郡進入緊急狀態，其中9郡的政府機構9日將關閉。

海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)也正為颶風登陸做準備，敦促墨西哥灣附近海員密切注意天氣預報；氣象預報稱，熱帶風暴和颶風帶來巨浪、暴雨和破壞性大風將構成嚴重威脅。

國家颶風中心(National Hurricane Center)稱，以賽亞於美東時間8日下午2時最大持續風速達每小時85哩，預計9日凌晨繼續增強、當日晚間逼近墨西哥灣北部沿岸時仍將保持高危險風力，呼籲民眾抓緊時間做準備。

大西洋颶風季第一個颶風「以賽亞」預計10日登陸墨西哥灣，圖為阿拉巴馬州莫比爾市居...
大西洋颶風季第一個颶風「以賽亞」預計10日登陸墨西哥灣，圖為阿拉巴馬州莫比爾市居民裝填沙包，預防颶風引發洪水。(美聯社)

佛州奧卡魯薩(Okaloosa) 、沃爾頓(Walton)郡部分地區已開始執行強制疏散令；阿拉巴馬州東南沿海地區採自願撤離，官員敦促非居民離開以減少擁堵。

路易斯安那州東南部到密西西比州比洛克西(Biloxi)、以及佛州阿巴拉契科拉(Apalachicola)及其周邊也發布熱帶風暴警告，另有些地區發出「暴潮警告」(storm surge warning)。

颶風中心預測，路易斯安那州東南到佛州狹長地帶沿海地區降雨量將達3至7吋，部分地區甚至達15吋；東南部多數地區及北至田納西河谷(Tennessee Valley)和卡羅萊納州地區可能有強降雨。

預報稱，降雨恐引發洪水，部分地區可能會很嚴重；此外，9日晚至10日，阿拉巴馬、喬治亞和佛羅州狹長地帶沿海可能出現龍捲風。

國家海洋暨大氣總署(NOAA)數據稱，以賽亞到7日才增強為颶風，創121年來「最晚形成首個颶風」紀錄。

精華 FAQ

  • 以賽亞原為熱帶風暴，已增強為今年首個大西洋颶風，最大持續風速達每小時85哩，預計9日稍晚或10日凌晨逼近並登陸墨西哥灣北部沿岸。

  • 佛州州長宣布20多郡進入緊急狀態，阿拉巴馬州則有40郡進入緊急狀態，其中9郡政府機構9日關閉；部分沿海地區已執行強制或自願疏散。

  • 預報顯示，沿海地區將面臨巨浪、暴潮、暴雨與破壞性大風，部分地區降雨可達15吋，恐引發嚴重洪水，且阿拉巴馬、喬治亞等地還可能出現龍捲風。

颶風 墨西哥灣 佛羅里達州

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