能源產業牽線白宮 川普政府前官員紛轉任委內瑞拉油企高管

許多川普政府的前高官，紛紛前往委內瑞拉石油公司任職。圖為委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 委內瑞拉能源產業因美國政策與商機回溫，吸引川普政府前官員轉任企業高管或遊說角色，引發美國國會關注其利益衝突。

華盛頓郵報8日報導，原本擔任川普 總統拉丁美洲政策資深顧問的簡森(Michael Jensen)，今年5月下旬離職之後三天，便與一名美國加密貨幣大亨一同搭乘私人飛機前往委內瑞拉 尋找石油商機。能源新公司Primavera發言人證實，6月1日是簡森出任該公司營運長的第一天。

Primavera是由加密數位貨幣交易平台Coinbase聯合創辦人、億萬富翁埃爾薩姆(Fred Ehrsam)創立。

報導指出，投資人、前任美國官員及委內瑞拉商業人士指出，委國能源如今大多已處於美國掌控之下，沉寂多時的委國能源產業紛紛為可能出現的淘金熱預做準備，華府公職經驗此時則成為商界人士爭取籌碼。

消息人士說，企業與投資人都渴望能夠聘用近期之內跟白宮 仍有接觸、熟悉川普政府對委內瑞拉政策以及擁有相關人脈的有力人士。來自美國兩大政黨的說客、顧問及前任官員，現在則代表新客戶或新業務抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)。

曾任國家安全會議( National Security Council)西半球事務資深主任的簡森，是幾名在委內瑞拉擔任企業高層主管的美國前任政府官員之一。

原本在白宮國家能源主導委員會擔任資深政策顧問的布蘭妮·凱爾姆(Brittany Kelm)，今年8月卸任之後加入總部位於休士頓的能源開發公司Sable Offshore，出任華府政策辦公室政策與商業副總監。

知情人士說，Sable Offshore正與委內瑞拉政府洽談簽署油田開發合約。

三名民主黨加州聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)、巴迪亞(Alex Padilla)、卡巴赫(Salud Carbajal)7日致函凱爾姆，要求提供她在白宮任職期間與Sable Offshore互動紀錄。

前國務院資深顧問凱徹爾(Micah Thomas Ketchel)去年離開川普政府，旋即加入遊說公司巴拉德合夥公司(Ballard Partners)。前委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)遭美軍活捉的兩周後，凱徹爾宣布加入巴拉德的西半球業務小組和委內瑞拉工作小組。

巴拉德公司在聲明中說，凱徹爾離開政府之前諮詢了白宮與國務院的操守律師，從過去到現在都遵守道德規範。