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美國駐希臘大使季伏爾 曾向川普金主索10萬還卡債遭拒

記者顏伶如／綜合報導
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美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)在獲任命前，...
美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)在獲任命前，被爆出曾傳簡訊要求金主代償信用卡債務。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報披露，駐希臘大使季伏爾曾在參院任命前向川普金主狄特斯求匯10萬元償還美國運通卡債，但對方未支付，引發外界關注。

華爾街日報7日獨家報導，根據數百則簡訊、電郵以及郵件紀錄，美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)人事任命案在參議院通過之前，曾要求川普金主狄特斯(Eric Deters)直接匯款10萬元到她的美國運通(American Express)私人帳戶，以償還卡債。季伏爾給狄特斯的緊急請求簡訊寫道，積欠美國運通10萬元需要償還，希望匯款能以不留白紙黑字紀錄的方式進行。

據美聯社報導，針對華爾街日報這條獨家新聞，國務卿魯比歐8日被記者追問時，拒絕評論；副總統范斯則說，「我不喜歡這樣，」但並未進一步說明。

根據華爾街日報取得簡訊截圖，季伏爾在加密通訊軟體Signal寫道：「如果你把錢匯到美國運通，不會在其他地方顯示出來，拜託了。」

季伏爾當時是川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)的未婚妻。曾經參選肯塔基州聯邦眾議員的狄特斯希望透過她的幫助，請川普政府協助處理稅務及法律問題，承諾事成之後將給她100萬元酬勞。

在簡訊中，季伏爾向狄特斯表示，出任駐希臘大使的參院任命聽證會即將展開，必須先把卡債餘額還清。

根據簡訊紀錄，季伏爾寫道：「親愛的求求你，我今天就需要你把這事辦好。」她在文句當中附上祈禱的表情符號，以及美國運通帳單支付說明的PDF檔案。

2025年7月3日對話紀錄顯示，她對狄特斯指出：「你可以把錢匯到這裡。」任命聽證會則在7月9日舉行。

報導指出，狄特斯後來並沒有支付這筆款項，他對季伏爾表示，如果出這筆錢將導致離婚。

季伏爾透過律師賓納爾(Jesse Binnall)表示，對於報導當中的簡訊真實度存疑，但未說明細節。

賓納爾表示，季伏爾人事任命案還沒通過之前，收入來自受邀演講，但因為「自掏腰包出席愛國活動而累積卡債。」

63歲的狄特斯是律師出身，也是區域連鎖餐廳「朝氣番茄披薩」(Snappy Tomato Pizza)前任共同負責人。他曾競選國會議員和州長，但都落敗。川普參加2016年總統大選時，狄特斯在俄亥俄州廣播電台主持晨間節目，大力支持川普。

狄特斯受訪時說，基本上支持川普政策，但向季伏爾請託的事情未能成功，讓他對川普政府幻滅。他說，季伏爾曾經承諾若幫忙處理美國運通的卡債，就會對他「在川普陣營裡相挺到底。」

精華 FAQ

  • 報導指出，她向川普金主狄特斯要求直接匯款10萬元到自己的美國運通帳戶，用來償還卡債，並希望過程不要留下明顯的書面紀錄。

  • 簡訊顯示季伏爾急著在參院聽證前清償10萬元卡債，甚至寫明可把錢匯到美國運通，並附上付款說明文件，要求對方盡快處理。

  • 魯比歐被問到報導時拒絕評論，范斯只說「我不喜歡這樣」；狄特斯則表示沒有付款，並稱若出這筆錢可能導致離婚。

川普 華爾街 范斯

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