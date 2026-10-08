「林肯號」終於回家 出海321天創紀錄、曾有8水兵想不開…抵聖地牙哥

出海321天後，「林肯號」返回聖地牙哥母港。圖為一名士官長蹲下身來，仔細端詳快一年不見的兒子。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 支援對伊朗作戰的林肯號航艦在海上長駐321天後返港，期間創下多項紀錄，也引發艦上士氣、補給與心理健康疑慮，最終獲頒總統部隊嘉獎。

支援伊朗 戰爭的航空母艦「林肯 號」(USS Abraham Lincoln)出海長達321天之後，8日終於返抵母港聖地牙哥 (San Diego)；這次部署曾連續265天未靠港而創下紀錄，期間曾有報導指艦上人員生活情況惡化。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)7日特別登艦頒發部隊最高榮譽「總統部隊嘉獎」(Presidential Unit Citation)，並駁斥有關「林肯號」部分功能失效、士氣低落、象徵任務失敗的說法，他說，美國軍隊、海軍以及所有水兵難能可貴之處在於能適應環境，而且有強大韌性足可克服困難，使命必達。他告訴船員，川普總統始終關注該艦的行動，並為他們的成就感到驕傲。

伊朗戰爭期間，林肯號船員壓力過大、心理健康狀況不佳以及食物和衛生用品物資短缺等報導引起全美關注。一開始海軍試圖淡化這些問題，川普8月時還說，林肯號部署的時間還遠遠不夠。海軍領導階層最終坦承艦上確實存在問題。

海軍部代理部長高雄(Hung Cao)8月表示，林肯號上食物供應充足，但由於作戰行動限制補給的機會，短期內主餐選擇從兩種減為一 種；他在致民主黨議員的信中說，艦上每天仍提供四餐營養均衡的餐點。

海軍告訴國會議員，這次創紀錄部署期間有八名水兵企圖自殺；但專家稱，對於6000名官兵、部署長達10個月的航艦打擊群而言，這個數字不算高。

航空母艦「林肯號」出海連續長達321天之後，8日終於返抵母港聖地牙哥。艦長基勒上校上岸後和妻女深情擁抱。(路透)

林肯號去年11月離開聖地牙哥、今年1月抵達中東，美國和以色列軍隊2月28日對伊朗發動空襲。林肯號在海上航行10個多月後，9月初從中東返航，途中曾在泰國停留。

期間林肯號打擊群共執行3693次作戰任務、投擲137萬磅彈藥、發射450枚戰斧巡弋導彈、擊落77架無人機、擊沉64艘伊朗艦艇、摧毀21枚反艦導彈並成功防禦四艘自殺炸彈艇。

林肯號創下兩次停靠港口間隔天數最長紀錄，也是支援伊朗戰爭並獲得總統嘉獎的第二艘航空母艦。

長駐日本橫須賀港的「華盛頓號」(USS George Washington)航空母艦打擊群8月接替林肯號，在中東執行任務。