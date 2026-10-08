我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南華早報報導，曾任職於美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI及Anthropic的...
南華早報報導，曾任職於美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI及Anthropic的研究員考克森近日受訪稱，中國早就在這兩家公司安插間諜，而且他有高達90%的把握確信此事。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

前OpenAI與Anthropic研究員考克森稱中國已在兩家公司安插間諜，並可能透過竊取研發成果縮小AI差距，但他未提出證據，相關說法也遭專家批評。

香港南華早報報導，曾任職於美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI及Anthropic的研究員考克森近日受訪稱，中國早就在這兩家公司安插間諜，而且他有高達90%的把握確信此事。他警告，即使美國在AI技術上取得領先，中國仍可隨時透過間諜活動或駭客攻擊竊取研發成果，迅速縮小雙方差距。

不過，考克森（Jacob Coxon）並未提出任何證據。中國科技政策與網路安全專家特里奧洛（Paul Triolo）隨後在社群媒體上批評，「這種說法似乎非常不負責任」。

考克森近日接受企業家貝特大衛（Patrick Bet-David）主持的PBD Podcast節目專訪表示，「我認為，有一件非常重要的事是大家沒有意識到的，那就是中國早在OpenAI和Anthropic安插間諜。」

考克森認為，即使美國在AI發展上取得領先，也不代表能大幅拉開差距。他說：「因為中國隨時可以介入，竊取我們的研發成果，然後迎頭趕上。」

當主持人追問，他有多大把握認為中國間諜已滲透這兩家公司時，考克森說：「90%。沒錯，幾乎可以確定他們已經這麼做了。」

根據智庫MacroPolo統計，在美國工作的頂尖AI人才中，38%研究員來自中國，甚至略高於美國本土人才的37%；相較之下，3年前中國研究人員占比為27%，美國人占31%。

考克森過去曾在OpenAI及Anthropic從事AI模型預訓練研究，相關工作經歷長達3年。他9月辭去Anthropic職務，並警告這兩家公司正競相開發具備自我改進能力的AI，卻未充分處理潛在風險。

考克森當時在社群媒體寫道，「開發AI的人真心相信，這項技術可能在本世紀結束前害死我們所有人。」他的辭職及相關言論引發廣泛關注，也掀起外界對AI安全問題的討論。

精華 FAQ

  • 他在受訪時表示，自己相信中國早已在這兩家AI公司安插間諜，並認為即使美國領先，中國也能靠竊取研發成果與駭客行動迅速追趕。

  • 考克森表示自己有90%的把握，幾乎可以確定情況屬實；但報導指出，他並未提出任何具體證據，因此說法可信度受到質疑。

  • 中國科技政策與網路安全專家批評這種說法不負責任；同時，考克森辭職時對AI安全風險的警告，也讓外界更加關注AI可能帶來的威脅。

間諜 Anthropic AI

上一則

涉虐21娃案／宣國軍以洋人政要命名子女 用購物袋裝大量現金

延伸閱讀

紐約AI聽證會 吹哨者警告 企業軍備競賽 正把人類推向未知

紐約AI聽證會 吹哨者警告 企業軍備競賽 正把人類推向未知
OpenAI奧特曼反對嚴管AI 表示好處遠勝壞處 世界應承擔適度風險

OpenAI奧特曼反對嚴管AI 表示好處遠勝壞處 世界應承擔適度風險
彭博報告：美中AI差距縮小到只剩3% DeepSeek狂追威脅美霸主

彭博報告：美中AI差距縮小到只剩3% DeepSeek狂追威脅美霸主
紐約市議會推AI監管 擬設「緊急終止開關」、獎勵吹哨者

紐約市議會推AI監管 擬設「緊急終止開關」、獎勵吹哨者

熱門新聞

埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
「無名珍」向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。圖為本月1日學生發起一場關於校園性暴力的學生大會。(路透)

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

2026-10-02 21:51
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...