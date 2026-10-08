計畫攻擊明州購物中心 18歲索裔遭FBI臥底逮捕

為了交易槍枝時易於辨認，穆罕默德主動傳了自拍照片給FBI臥底探員。(明尼蘇達聯邦地區法院)

AI摘要 文章摘要整理： FBI稱已阻止18歲索馬利亞裔青年在明尼蘇達州美國購物中心發動大規模槍擊，嫌犯疑受ISIS激進化影響並在購槍時遭當場逮捕。

聯邦調查局(FBI)宣布成功阻止一名青年計畫在明尼蘇達州 「美國購物中心」(Mall of America)發動大規模槍擊 ，並當場將他逮捕。

綜合美聯社等媒體報導，FBI 7日公布相關案情，涉案是一名18歲在美國出生的索馬利亞裔青年穆罕默德(Sheikhdoon Mohamud) ，明顯受到「伊斯蘭國」(ISIS) 激進思想影響，兩年多來一直被FBI監視及調查；一名臥底探員假扮ISIS成員刻意與他保持聯絡及互交信息。穆罕默德於6日向臥底探員購買一支AK-47步槍及200發子彈時，當場被逮捕，7日正式移送檢方。

明州 聯邦檢察官羅森(Daniel Rosen)指穆罕默德是一名「已被激進化、需要受到監控的年輕人」。他又稱讚FBI臥底探員成功發現並及時阻止大規模襲擊，否則可能有數人死亡。

檢方詳細列舉兩年來穆罕默德與臥底探員的數十則通信記錄，當中穆罕默德詳細描述了他「殉道」的願望，希望「弄到一把槍，然後屠殺一群白人。」

穆罕默德最初表示有意前往索馬利亞尋求ISIS支持，後來放棄離開美國的計畫，轉而傾向於在國內發動攻擊，至於目標選擇「美國購物中心」，則因為該物業為猶太人所擁有，「如果殺了30個人，就不會有人去那裡了。」 明尼蘇達州「美國購物中心」遭一名索馬利亞裔18歲青年鎖定為恐怖攻擊目標。(美聯社)

今年8月他計畫與臥底探員正式見面，購買一支AK-47步槍和彈藥，同時還發送自己的照片，好讓對方認出他。兩人最終敲定在10月6日見面及交易武器，並計畫24日「美國購物中心」舉行的苗族藝術節(Hmong Arts Celebration)時發動襲擊。

在會面時，穆罕默德付了600元，臥底探員則交給穆罕默德一個帆布袋，裡面裝著一支AK-47步槍、4個彈匣以及一盒200發子彈，交易完成後當場被捕。

羅森說，穆罕默德在美國出生，但仍堅稱索馬利亞是其祖國，聯邦探員2025年曾試圖與其父母溝通，但遭到拒絕。

羅森提醒為人父母者，若發現子女言行變得激進，甚至收到聯邦執法部門的警告，就要倍加留意子女的活動。

明尼蘇達州「美國購物中心」遭一名索馬利亞裔18歲青年鎖定為恐怖攻擊目標。(美聯社)