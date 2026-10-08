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匿名反猶恐嚇「應被關進集中營」 賓州華裔宗教學助理教授被訴

編譯彭馨儀／綜合報導
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涉案的賓州哈弗福德學院華裔宗教學助理教授哈光甜涉嫌。(取自NIAS官網)
涉案的賓州哈弗福德學院華裔宗教學助理教授哈光甜涉嫌。(取自NIAS官網)

AI摘要

文章摘要整理：

賓州哈弗福德學院宗教學助理教授哈光甜涉嫌長期匿名發布反猶恐嚇訊息，被聯邦以網路騷擾罪起訴，校方也已將其停職並禁止進入校園。

賓州哈弗福德學院(Haverford College)宗教學助理教授哈光甜(Guangtian Ha)涉嫌匿名發表反猶太恐嚇言論遭起訴。以色列時報(Times of Israel)報導，哈光甜6日被聯邦法院以「網路騷擾罪」(cyberstalking)起訴。這項聯邦重罪最高可判處5年徒刑。

起訴書指出，哈光甜於2025年10月至2026年5月期間，利用虛擬私人網路(VPN)隱藏IP位址，並使用「America1st33509」、「America1stLM」及「Im_GoyimDL」等帶有右翼色彩的X平台(前身為Twitter)帳號，向同一名受害者發送約50則恐嚇訊息，包括「猶太佬，滾出我的國家！」、「猶太人應該被關進集中營」及「下梅里恩(Lower Merion)會被清除掉猶太汙穢」等極端言論，同時威脅受害者的兒子並侮辱其妻子。

獲有哥倫比亞大學博士的哈光甜還曾回覆受害者貼文，附上對方家門口郵箱的照片與門牌號碼。受害者及其家人隨後採取遮蔽地圖地址、安裝監視器等安全措施，卻遭哈光天嘲諷「非猶太人醒了，裝監視器也沒用」，並繼續稱猶太人為「吸血鬼惡魔」與「蟑螂」，表達對希特勒(Adolf Hitler)及大屠殺(Holocaust)的支持，聲稱以色列將不復存在。5月間他更屢次公開受害者住址，警告對方「小心」。

哈弗福德學院校長溫蒂·雷蒙德(Wendy Raymond)發布聲明證實，目前處於學術休假的哈光甜已被逮捕並停職，禁止進入校園，並強調校方絕不容忍任何基於身分的騷擾與歧視。

匿名發表反猶太恐嚇言論遭起訴。校長雷蒙德發布聲明證實，哈光甜已被逮捕並停職，禁止...
匿名發表反猶太恐嚇言論遭起訴。校長雷蒙德發布聲明證實，哈光甜已被逮捕並停職，禁止進入校園，並強調校方絕不容忍任何騷擾與歧視。(美聯社)

事實上，哈光甜過往爭議不斷。他是「巴勒斯坦正義教職員組織」(Faculty for Justice in Palestine)成員，曾投書學生報紙稱以色列是「種族滅絕的殖民定居項目」。

去年猶太學生曾對校方提告，指控哈光甜發表「以色列國必須解散，其社會必須被去納粹化」及「猶太復國主義就是納粹主義」等攻擊言論，而校方早在2024年9月接獲檢舉卻未處理，該訴訟已於今年8月達成和解。

哥倫比亞大學圖書館官網資料顯示，來自中國的哈光甜於2014年取得哥大文化人類博士學位，能說流利新疆方言和普通話。哈弗福德學院官網目前則已查無哈光甜的資料。

匿名發表反猶太恐嚇言論遭起訴。校長雷蒙德發布聲明證實，哈光甜已被逮捕並停職，禁止...
匿名發表反猶太恐嚇言論遭起訴。校長雷蒙德發布聲明證實，哈光甜已被逮捕並停職，禁止進入校園，並強調校方絕不容忍任何騷擾與歧視。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他被指控長期透過匿名X帳號對同一名受害者發送反猶太恐嚇訊息，內容包含威脅、辱罵與公開住址等行為，因此遭聯邦以網路騷擾罪起訴。

  • 起訴書稱他使用VPN遮蔽IP位址，並以多個帶右翼色彩的帳號在X平台連續發文與私訊，約傳送50則威脅內容，還附上受害者住家照片與門牌。

  • 校長已證實他被逮捕並停職、不得進入校園；此外，他過去曾因反猶與挺巴言論引發訴訟，該案已於今年8月和解，而校方目前也找不到他的資料。

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