田州女死刑失敗 德州男行刑前要求暫緩

德州死囚霍華德因搶劫殺人罪被判處死刑，於中部時間7日晚上6時以注射戊巴比妥方式處決。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 德州死囚霍華德在行刑前援引田納西州派克死刑失敗案要求暫緩，但遭法院駁回，仍按計畫以戊巴比妥處決，引發死刑藥物安全疑慮。

德州 一名死囚在行刑前一刻，以田納西州 女囚派克(Christa Pike)先前行刑失敗為理由，要求暫緩執行，但遭到法院拒絕，按計畫於中部時間7日晚上6時以注射戊巴比妥(Pentobarbital)方式處決。

截至發稿前的東岸傍晚6時40分，德州尚未公布關於執行完畢的最終確認報告。

美聯社報導，46歲的德州死囚霍華德(Jamaal Howard)行刑使用的戊巴比妥，與派克注射的是同一款藥物，他的代表律師就此向德州刑事上訴法院要求暫緩行刑，指這種藥物存在同樣的失敗風險，對其品質表示擔憂。

50歲的派克9月30日被注射兩劑戊巴比妥後仍然生存，但一度陷於昏迷，事件震驚全美，行刑失敗原因目前仍在調查。

霍華德的代表律師7日上午向德州刑事上訴法院請求，聲稱德州不應急於效法田州的做法，暫緩行刑可以避免發生類似情況。但法院最後駁回要求，維持處決計畫，但並未詳細說明原因。

律師提出的文件裡，也要求德州刑事司法廳提供使用戊巴比妥致命劑量的訊息，但刑事司法廳須向州檢察長徵求意見，而州檢察長要到周三之後才會有答覆，故此霍華德在時間上已等不及。

霍華德被控於2000年在休士頓東北方約100哩的小鎮錫爾斯比(Silsbee)一家商店搶劫114元及一包香菸時，開槍殺死42歲店主斯沃特奧特(Vickie Swartout)，整個過程給保全監視器記錄下來，罪證確鑿。

辯護律師在審訊期間以霍華德智力有障礙作為抗辯理由，但法院指霍華德並未提供任何證據，證明自己達到德州智力障礙的標準，之後他向聯邦最高法院提起上訴。

最高法院2002年曾裁定，禁止處死智力障礙者，但各州仍有一定的裁量權，可自行決定智力障礙的標準。

德州今年迄今已執行6次死刑 ，霍華德之後還有兩人將被處決。霍華德是派克死刑失敗之後第一個被執行的死刑犯，也是今年以來全美第30個被處決的受刑人。