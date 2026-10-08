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死刑執行失敗 田州女死囚醒來 陷入高度憤怒與混亂

編譯彭馨儀／綜合報導
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死囚派克的辯護律師斯派維(右)7日在記者會上說明派克的近況，並表示法官下令保留所...
死囚派克的辯護律師斯派維(右)7日在記者會上說明派克的近況，並表示法官下令保留所有相關證據。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

田納西州死囚派克在注射死刑後昏迷近6天甦醒，法院要求保存證據並介入探視爭議，州長已下令調查且暫停後續死刑。

現年50歲的田納西州死囚克莉絲塔·派克(Christa Pike)在9冃30日被注射兩針致命劑量的戊巴比妥(pentobarbital)後奇蹟倖存，在昏迷將近6天後，7日恢復意識。她甦醒後第一句話是：「我在哪裡？你是誰？」醫院表示派克目前身體極其虛弱，併發血栓與肺炎、無法進食且說話有限，情緒陷入高度憤怒與迷糊。

美聯社報導，這是全美極其罕見的死刑執行失敗事件。

法官伊邁爾斯(I'Ashea Myles)7日在緊急聽證會上支持派克的律師團隊，下令田納西州嚴格保存行刑室的所有證據，包括醫療用品、注射器、靜脈輸液管、醫療廢棄物、911報警電話錄音和內部通訊記錄。派克的辯護律師辯稱，讓她再次經歷死刑執行是喪盡天良的，他們正積極敦促田納西州州長將她的死刑改判為終身監禁。

18歲的派克1995年殺害同學斯萊默(Colleen Slemmer)被判死刑。田州當局於9月30日執行注射死刑，但出現嚴重失誤。死刑資訊中心指出，派克是全美首位在致命藥物注入體內後仍存活的死刑犯。

現年50歲的田納西州死刑犯克莉絲塔·派克上月底被注射兩針致命劑量的戊巴比妥後奇蹟...
現年50歲的田納西州死刑犯克莉絲塔·派克上月底被注射兩針致命劑量的戊巴比妥後奇蹟倖存，在昏迷將近6天後終於恢復意識。圖為派克2007年出庭時的資料照片。(路透)

派克的律師費雷爾(Stephen Ferrell)與團隊原本認定派克已腦死，並計畫關閉維生系統，不料她突然甦醒。律師斯派維(Randy Spivey)強調派克清楚明白州政府試圖處決她，目前極度混亂。

專家研判主因為靜脈輸液管線放置不當或血管破裂，致藥物積聚皮下。田納西州長李伊(Bill Lee)形容此事「令人深感不安」，已下令調查並推遲今年其餘死刑，田州懲教廳(Correction Department)矯正局長也已因此請辭。

派克康復之路漫長，雙臂在行刑中燒傷起泡且遭銬在病床上，無法活動或吞嚥。愛默蕾大學(Emory University)醫學院麻醉學教授齊沃特(Joel Zivot)評估，需數周至數月才能確定其康復狀況與心智能力。

今日美國(USA TODAY)報導，公設辯護人指出，律師至今無法獲得其授權提起新訴訟。

律師控訴獄方設置探視障礙，法官邁爾斯(I'Ashea Myles)隨即下令獄方須在2小時內回應探視請求，並給予同等探視權；法官邁爾斯亦頒布緊急命令，要求田州政府嚴格保存現場藥物、針頭、通訊與訓練紀錄等所有證據。

辯護律師已呼籲州長李伊將派克減刑為終身監禁。死刑資訊中心指出，二次執行死刑極可能違憲，此案已讓美國司法死刑制度進入前所未有的「未知領域」。

精華 FAQ

  • 她在田納西州接受注射死刑後，經過近6天昏迷竟然醒來，成為美國極罕見的行刑失敗案例，也讓死刑執行程序與合法性再度受檢視。

  • 法官要求州政府嚴格保存行刑室所有證據，包括藥物、注射器、輸液管、醫療廢棄物、911錄音與內部通訊，並命獄方2小時內回應探視請求。

  • 她仍極度虛弱，併發血栓與肺炎，且無法進食、說話有限；律師正促請州長改判終身監禁，但目前仍無法取得她授權提出新訴訟。

田納西州 死刑

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