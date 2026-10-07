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社安金申領 釐清3大年齡命名「啥時開始領 對金額影響大」

編譯周芳苑／即時報導
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開始領取社安金的年齡將會影響可領取的金額；財務研究顯示，90%的申請人應該等到7...
開始領取社安金的年齡將會影響可領取的金額；財務研究顯示，90%的申請人應該等到70歲再領取最高額社安金。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國國會通過社安金申領年齡清晰法，將62歲、完全退休年齡與70歲三個申領里程碑重新命名，提醒民眾不同申領時點對月領金額影響巨大。

國會參眾兩院通過「社安金申領年齡清晰法」(Claiming Age Clarity Act)，重新命名三大年齡申領階段，清楚闡明不同年齡開始領取社安金，會如何影響月領金額。這項旨在改變全美人民退休規畫方式的重大法案，已送交總統川普簽署。

新法案由賓州共和黨眾議員斯穆克(Lloyd Smucker)、維吉尼亞州民主黨眾議員拜爾(Don Beyer)共同提出，與參院多位議員所支持法案呼應。新法案旨在解決聯邦退休制度經常讓人付出高昂代價的誤解。

新法並未改變可退休年齡、也未強制要求延長工作年限，而是針對社會安全局(Social Security Administration)不同年齡申領社安金的官訂里程碑重新命名，清晰闡明申領年齡對月領金額的影響。

長久以來，62歲是民眾開始領取社安金最常見年齡；政府一直將62歲稱為「提前申領年齡」(Early Eligibility Age)，事實上，這個年齡申領社安金會導致受益人月領金額永久減少達30%，平均來說，社安金只能取代退休前收入約40%，永久少30%將嚴重影響退休後財務。財務研究顯示，90%的申請人應該等到70歲再領取最高額社安金。

為避免因不知情而導致退休收入縮水，新法案為申領退休金的三個主要年齡窗口重新命名，與財務影響連結。

第一：「提前領取年齡」(Early Elegibility Age)更名「最低福利年齡」(Minimum Benefit Age)。這是指62歲，可合法領取社安金的最早年齡，新名稱提醒，該年齡申領將導致月領金額降低。

第二：「完全退休年齡」(Full Retirement Age)更名「標準福利年齡」(Standard Benefit Age)。依個人出生年分而落在66歲或67歲(1960年及以後出生者為67歲)。新名稱明確指出，這個年齡申領可確保獲得基本福利金，不致於扣減。

第三：「延遲退休年齡」(Delayed Retirement Age)更名「最高福利年齡」(Maximum Benefit Age)，是指70歲。申領社安金每延遲一年、月領金額約增加8%，新名稱強調，70歲再申領月領金額最高可比標準額高出24%。

新法案獲得樂齡會(AARP)等各大倡議團體支持。

精華 FAQ

  • 法案不改變退休年齡，也不強迫延後工作，而是把社安金三個申領年齡窗口重新命名，讓民眾更清楚何時領取會影響月領金額與終身福利。

  • 62歲的提前申領年齡改為最低福利年齡；66歲或67歲的完全退休年齡改為標準福利年齡；70歲的延遲退休年齡改為最高福利年齡。

  • 因為社安金若每延遲1年申領，月領金額約增加8%，到70歲申領時最高可比標準額多24%。研究也指出，多數申請人若能延後，整體退休收入會更有保障。

社安金 民主黨 退休

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