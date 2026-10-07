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富比世移民富豪榜 黃仁勳排第3 馬斯克身價居冠

編譯易起宇／綜合報導
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富比士公布在美移民富豪排行榜，第一名是特斯拉執行長馬斯克（前排右一），輝達執行長...
富比士公布在美移民富豪排行榜，第一名是特斯拉執行長馬斯克（前排右一），輝達執行長黃仁勳（前排左一）居第三名、AMD執行長蘇姿丰(後排右三)居第73名。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

富比世2026年美國最富有移民榜顯示，144名外國出生億萬富豪總身價達2.2兆美元，馬斯克居冠、黃仁勳排名第3，台灣也有11人上榜。

富比世公布2026年美國最富有移民排行榜，今年共有144名億萬富豪上榜，總身價達2.2兆美元，占美國億萬富豪總財富的1/4，其中11人來自台灣。

最新統計顯示，今年榜單中共有來自45個國家和地區的144名外國出生美國公民，去年則有125人上榜，總財富也從去年的1.3兆美元增至2.2兆美元，雙雙創下歷史新高。

從國籍來看，有19人來自印度，連續第二年高居榜首，台灣和以色列各有11人，並列第二；中國有九人上榜、加拿大八人、伊朗七人、德國六人，法國和英國各五人。

南非出生的科技大亨馬斯克（Elon Musk）以9270億美元，成為身價最高的移民富豪，谷歌公司（Google Inc.）共同創辦人布林（Sergey Brin）以2720億美元居次，Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳則以1760億美元名列第3。

躋身前十的還有盈透證券（Interactive Brokers）創辦人兼董事長彼得菲（Thomas Peterffy，1070億美元）、艾德森和其家族（Miriam Adelson & family，334億美元）、金士頓（Kingston）共同創辦人孫大衛和杜紀川（305億美元）、PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel，279億美元）、梅鐸和其家族（Rupert Murdoch & family，221億美元）以及AppLovin執行長佛羅吉（Adam Foroughi）。

除了黃仁勳和孫大衛，上榜的台裔美籍億萬富豪還有Garmin共同創辦人高民環和其家族（約76億美元，第32名）、雅虎共同創辦人楊致遠、Westlake趙氏家族三兄妹（執行董事長Albert Chao和資深董事長James Chao，以及胞妹Dorothy Chao，31億美元，第72名）、超微（AMD）執行長蘇姿丰（29億美元，第79名）、仙妮蕾德創辦人陳得福（約25億美元，第84名）、JM Eagle董事長暨台塑集團創辦人王永慶么子王文祥（21億美元，第97名）、美超微創辦人梁見後（15億美元，第123名）。

趙氏第一代趙廷箴與台灣石化業淵源深厚，曾任台塑前身福懋塑膠總經理，之後赴海外發展，與兩子在美國創辦Westlake。

精華 FAQ

  • 今年共有144名外國出生的美國公民入榜，來自45個國家和地區，較去年的125人明顯增加，顯示移民富豪規模持續擴大。

  • 第1名是馬斯克，身價9270億美元；第2名是Google共同創辦人布林，身價2720億美元；第3名是Nvidia執行長黃仁勳，身價1760億美元。

  • 台灣共有11人上榜，與以色列並列第二。除了黃仁勳與孫大衛，還包括高民環、楊致遠、蘇姿丰等人，顯示台裔美籍富豪在美國財富榜相當突出。

富比世 移民 黃仁勳

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