ICE購買電擊手套 會讓人痛到停止反抗

一名肯塔基州獄警展示電擊手套。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： ICE在明知電擊手套會帶來劇痛與強迫服從的情況下仍採購，外界質疑其可能被用於拘留與執法現場，進一步加劇濫權爭議。

非營利監督組織「美國監督」(American Oversight)獲取的資料顯示，移民 暨海關執法局(ICE )領導層8月簽約花1670萬元買6000副電擊手套，先前就得知陸軍調查發現手套威力很大，會讓人劇烈疼痛到馬上停止反抗，但明知如此仍下單購買。

移民執法人員可能很快就會使用電擊手套控制被拘留者和抗議者。

根據陸軍研究，在2024年10月堪薩斯州 舉行的演習中，扮演反抗囚犯的陸軍人員受到電擊嚴重影響，參與者包括身材高大的男性，在軍官用電擊手套接觸皮膚幾秒鐘後停止反抗，留下疲勞、酸痛和對再次受電擊的過度恐懼。

陸軍研究報告的作者稱，參與者體驗手套後表示，光是看到手套就想服從。

ICE稱這款手套是分散注意力、緩和局勢的工具，比其他非致命手段更安全，可用來制伏被逮捕驅逐的對象、以及製造騷亂的抗議者，並辯稱手套可迅速讓被拘留者服從，從而保障執法人員安全、避免動用致命武力。

但批評人士警告，手套將為ICE提供恐嚇虐待民眾的另一武器。ICE已因過度使用武力、在全美造成多宗傷亡而受到詬病。這些手套尚未在監獄以外被廣泛使用；製造商警告，手套不應在兒童、孕婦或殘疾人等高風險族群身上使用。

「美國監督」執行董事楚庫(Chioma Chukwu)表示，ICE內部文件的軍事評估顯示，手套會造成劇烈疼痛並使人服從，但不能證明安全， ICE卻準備採用，所有人都應感到震驚。

ICE的合約要求製造商Compliant Technologies六個月內交貨；該公司負責人尼克勞斯(Jeff Niklaus)以工作繁忙為由未接受採訪。

白宮「邊境沙皇」(border czar)霍曼(Tom Homan)表示，ICE仍在解決培訓和政策問題，手套可能還需要一段時間才能投入使用。

內華達州參議員馬斯托(Catherine Cortez Masto)說，ICE尚未回應她與另外15位民主黨參議員8月27日發出的信函；她在信中呼籲ICE放棄購買電擊手套、或者解釋手套將如何使用與管理以免濫用。