田州女死囚恢復意識能說話 仍在加護病房

田納西州女死囚派克於9月30日執行死刑失敗後倖存，但昏迷不醒。律師費雷爾6日稱，派克已恢復意識並能開口說話。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 田納西州女死囚派克行刑失敗後倖存，如今已恢復意識並能說話，但仍住加護病房；州府已暫停死刑並調查，律師也要求減刑與保全證據。

田納西州 女死囚派克(Christa Pike)於9月30日執行死刑 失敗後倖存，但昏迷不醒。派克的律師費雷爾(Stephen Ferrell)6日發表聲明證實，派克目前已在醫院恢復意識，並能開口說話，順利拔除呼吸器且情況出現好轉，但預後情況依然不明朗，未來將面臨漫長且相當艱辛的康復。

美聯社報導，派克1995年與另外兩人凌虐並殺害同學斯萊默(Colleen Slemmer)，1996年被判處死刑。現年50歲的派克在死囚牢房待了近30年，直至今年9月30日才執行死刑。行刑過程中，工作人員在一小時內對她扎了至少7針，並先後施打2劑致命劑量的戊巴比妥(pentobarbital)，派克當時曾痛苦哭泣、大聲打鼾，並詢問「手臂感覺快要爆開了，這樣正常嗎」。

律師主張田州懲教廳(Correction Department)失職，靜脈注射管路放置不當或靜脈破裂，導致藥物直接滲入身體組織而非血液，造成其雙臂嚴重腫脹、灼傷與起水泡。

媒體證人觀刑時間長達2小時，派克最終並未死亡，但因失去意識被緊急送醫插管。事後川普總統對此事件表達震驚，質疑過程不該如此困難；田納西州長李比爾(Bill Lee)則已下令今年內暫停全州死刑並展開獨立調查。

律師團隊表示，派克奇蹟般恢復意識是醫學上前所未有，但她目前在加護病房病床上仍被戴上手銬與腳鐐。律師的聲明是首次顯示，派克自9月30日被救護車從納許維爾一所監獄送走後，情況已有所好轉。

「我們非常感謝第一線救援人員，以及醫院的醫療團隊。他們把派克當作人來對待，並為她提供了極為專業、周全的醫療照護，」她的律師表示。「我們也要感謝來自世界各地數以千計的人，他們傳送訊息，為派克祈禱並提供支持。」

愛默蕾大學(Emory University)醫學院麻醉學教授齊沃特(Joel Zivot)評估，派克仍有嚴重的併發症風險，可能需數周至數月才能確定整體復原狀況，以及其心智能力是否能恢復到足以讓州政府再次嘗試執行死刑的程度。

派克的律師團隊預計於7日前往法院出庭，要求法官邁爾斯(I'Ashea Myles)下令田州懲教廳妥善保存藥品批號、現場紀錄與所有相關證據。同時，律師團持續請求州長李比爾將派克的死刑減刑為終身監禁不得假釋。

派克1995年與另外兩人凌虐並殺害同學斯萊默。圖為斯來默的母親(右)9月30日離開監獄。(美聯社)