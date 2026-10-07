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派拉蒙正式併華納兄弟 組好萊塢巨擘

編譯彭馨儀／綜合報導
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派拉蒙天舞6日以1100億元完成對華納兄弟探索公司的巨額收購，打造出好萊塢巨頭天...
派拉蒙天舞6日以1100億元完成對華納兄弟探索公司的巨額收購，打造出好萊塢巨頭天舞。圖為位於紐約時報廣場派拉蒙辦公室外的天舞公司招牌。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

派拉蒙天舞以1100億元併購華納兄弟探索，整合電影、電視與新聞資產，成為好萊塢巨擘，但也引發媒體壟斷與新聞獨立疑慮。

派拉蒙天舞(Paramount Skydance)在6日正式以1100億元完成對華納兄弟探索公司(Warner Bros Discovery，簡稱 WBD)的巨額收購，打造出好萊塢巨型影視娛樂集團「天舞」(Skydance)，並由執行長大衛．艾利森(David Ellison)掌舵這家全球規模屬一屬二的娛樂與新聞公司。

路透報導，這項交易將製作「不可能的任務」(Mission：Impossible)與「哈利波特」(Harry Potter)的片廠、DC影業(DC Studios)，以及哥倫比亞廣播公司(CBS)、美國有線電視新聞網(CNN)、Paramount+與HBO Max等串流及電視網絡整合，形成涵蓋電影、電視與新聞的龐大帝國。艾利森在員工備忘錄中表示，併購目標是「打造以創意及技術驅動的下一代媒體企業」，直接挑戰業內最大對手。

合併後的公司命名為「天舞」，股票已從納斯達克轉至紐約證券交易所(NYSE)交易，代碼為SKYD。在與各州聯盟及好萊塢編劇工會達成和解後，順利掃清這起媒體史上最大併購案之一的主要法律障礙。

此時好萊塢正面臨有線電視訂閱戶下降、串流觀眾競爭成本高昂、人工智慧(AI)威脅，以及網飛(Netflix)、迪士尼(Disney)、蘋果(Apple)與亞馬遜(Amazon)等巨頭的激烈競爭。

川普總統對這筆併購案表示贊同。然而，由於CNN與CBS雙雙歸入「天舞」旗下，引發外界對新聞獨立性的疑慮。國會議員先前曾批評艾利森調整CBS報導以偏袒川普。作為和解協議的一部分，「天舞」同意成立編輯獨立委員會來監督CNN與CBS，但專家警告該委員會恐怕形同虛設。

在短短16年間，「天舞」從獨立工作室發展為好萊塢權力核心。該公司由甲骨文(Oracle)公司創辦人艾利森(Larry Ellison)之子於2010年創立，憑藉投資「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)聲名鵲起。去年與派拉蒙合併後，天舞擊敗Netflix等競購對手拿下華納兄弟。

精華 FAQ

  • 交易由派拉蒙天舞完成，總金額約1100億元，正式收購華納兄弟探索公司，並由大衛．艾利森主導新集團的營運與整合。

  • 新公司把不可能的任務、哈利波特、DC影業，以及CBS、CNN、Paramount+與HBO Max等電影、電視和串流資產整合在一起。

  • 最大疑慮在於CNN與CBS同屬天舞後，新聞獨立性可能受影響；雖然公司承諾設編輯獨立委員會，但外界質疑其監督效果有限。

哈利波特 好萊塢

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