前中情局高官濫用職權買豪宅、金條 聯邦損失近兩億

在羅許家中查獲約300根金條和現金。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 前中情局資深官員羅許承認以虛假機密計畫詐取公帑，購買佛州豪宅與金條，致聯邦損失約1.94億元，相關調查仍在擴大。

中央情報局 (CIA)前資深官員羅許(David Rush)6日在維吉尼亞州認罪，承認濫用職權及政府資金中飽私囊，購買佛羅里達州 房地產，以及價值超過4000萬元的金條。

此案在國會議員和中情局內部引發震驚與焦慮。知情人士透露，情報界的監察機構正針對此案展開獨立調查。

根據法院文件，羅許捏造一項「高度機密」的政府計畫，藉此為在南佛州購買豪宅 提供正當理由；他原本打算將這些房產轉售，以牟取個人利益。文件指出，羅許另行捏造一項虛假的「敏感政府活動」，以取得金條。

司法部表示，羅許的詐欺行為共造成聯邦政府約1.94億元的損失。

檢察官還指控羅許向同事及政府承包商謊報自己的軍事及學術資歷，以及他所捏造的虛假計畫，並謊稱該計畫獲得美國高級官員授權。

49歲的羅許於5月中旬遭捕，之後一直被關押。聯邦官員稱，調查人員在羅許家中查獲約300根金條、現金200萬元和35個高檔名錶。

羅許6日對一項電信詐欺罪名認罪。根據法院紀錄，這項罪名最高可判處20年監禁。聯邦地區法官納赫馬諾夫(Michael Nachmanoff)預定於1月28日對羅許宣判。

根據法院文件，幾個月前，羅許曾試圖以詐欺手段授權從一項政府合約中撥款1億元。他指示別人將約1.45億元轉入一家由他授意成立的控股公司，隨後利用這筆資金在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)和霍布桑德(Hobe Sound)購買4處「豪華」房產。

羅許曾在中央情報局科技處(Directorate of Science and Technology)任職，可接觸到美國最機密計畫，知情人士透露，他曾任五角大廈敏感軍事計畫聯絡員，並與國防部權力顯赫的副部長范博格(Steve Feinberg)密切合作。

根據羅許的認罪協議，有關他涉嫌捏造事實或與國防部合作的更嚴重問題不太可能公諸於眾。由於涉及大量機密訊息，有一項保護令禁止律師在案件結束後公開披露敏感訊息，

案發後，羅許與范博格的關係也成為焦點。四位知情人士透露，聯邦調查局(FBI)審查一段視頻，畫面顯示兩人出現在華盛頓地區一處與聯邦政府有關的住所。

知情人士稱，范博格已接受FBI問話，但未被控任何不當行為，FBI也表示他不在調查之列；目前沒有跡象顯示范博格對於羅許行為知情。

前中情局官員羅許6日對一項電信詐欺罪名認罪。(美聯社)