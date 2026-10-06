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紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

賓州麻疹病例破千 全國35年首見

編譯陳韻涵／綜合報導
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全美流行麻疹，讓各州提高警覺。圖為南卡州診所護士準備痲疹疫苗。(美聯社)
全美流行麻疹，讓各州提高警覺。圖為南卡州診所護士準備痲疹疫苗。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

賓州麻疹病例本周破千，成為美國35年來首個確診超過1000例的州，全美疫情也創下1991年以來最嚴重紀錄。

賓州麻疹病例本周突破1000例，成為美國35年來第一個確診數超過1000例的州，凸顯美國自2000年宣布消除麻疹本土傳播後，疫苗接種率下降造成的公共衛生風險。賓州衛生官員5日表示，麻疹疫情已擴及全州39個郡，累計1004人確診、198人住院，並有五人病歿。

「美聯社」報導，美國今年經歷1991年以來最嚴重的麻疹疫情，迄今全美通報近3900例；過去兩年已有八人死於與麻疹相關疾病，死亡人數超過此前30年通報總數。

除了賓州外，德州、猶他州、南卡羅來納州今年也出現大規模疫情，其中南卡的病例一度達997例；俄亥俄州今年通報200多例，部分重災區有較多阿米許人(Amish)聚居。

賓州疫情4月自費城西部出現，州官員表示，五名死者的年齡介於18歲到40歲之間，最新的死亡個案是20歲且罹患白血病的女子。

「費城詢問報」報導，這名女子原本希望接種疫苗，但因為正在接受癌症治療而無法接種。

「華盛頓郵報」指出，成人感染麻疹病歿的案例凸顯疫苗接種缺口並非近年才出現，而是源自數十年前累積的免疫力不足。

美國過去最大的麻疹疫情之一發生在1991年的費城，當時約1400人感染、九人死亡，疫情主要集中在兩個拒絕為兒童接種疫苗、也拒絕接受醫療照護的基督教基要派教會。

至於美國單一州上次出現破千例麻疹疫情，是在1990年代初期出現於紐約市且持續多年的疫情，當時逾4500人感染。

麻疹的傳染力極強，病患呼吸、咳嗽或打噴嚏都可能傳播病毒，病毒也能在空氣中停留長達兩小時。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，不具免疫力者若暴露於病毒環境，每10人中最多會有九人可能感染。

專家認為，近年疫苗接種率下降，是疫情重新擴大的主因之一，原因包括家長申請疫苗豁免、醫療取得不易，以及錯誤資料廣泛傳播；若要避免疫情爆發，麻疹疫苗接種率通常須維持至少95%。

賓州麻疹流行，公衛人員備妥三合一的麻疹疫苗。(路透)
賓州麻疹流行，公衛人員備妥三合一的麻疹疫苗。(路透)

精華 FAQ

  • 賓州麻疹疫情已擴及全州39個郡，累計1004人確診、198人住院，並有5人病歿，成為美國35年來首個破千例的州。

  • 美國今年通報近3900例麻疹，是1991年以來最嚴重疫情；過去2年已有8人死於相關疾病，死亡數超過此前30年總和。

  • 專家指出，疫苗接種率下降是疫情重現的主因，包含家長申請豁免、醫療取得不易與錯誤資訊傳播；麻疹疫苗覆蓋率通常需維持至少95%。

麻疹 賓州 南卡羅來納州

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