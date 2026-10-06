美學者獲獎後沒睡飽 還在準備孩子午餐
2026年諾貝爾醫學獎頒給美國學者戴瑟羅斯與兩位德國科學家，表彰他們在光遺傳學的突破；戴瑟羅斯獲獎後還得先幫孩子做午餐，場面溫馨。
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2026年諾貝爾醫學獎頒給美國學者戴瑟羅斯與兩位德國科學家，表彰他們在光遺傳學的突破；戴瑟羅斯獲獎後還得先幫孩子做午餐，場面溫馨。
2026年諾貝爾醫學獎5日頒給美國學者戴瑟羅斯及德國科學家赫吉曼和內格爾，以表彰他們在光遺傳學領域的發現，其中自稱「夜貓子」的戴瑟羅斯獲獎後根本沒睡飽，還得替孩子準備學校午餐。
戴瑟羅斯(Karl Deisseroth)現年54歲，在德州霍華休斯醫學中心暨史丹佛大學任職。
自稱是「夜貓子」的戴瑟羅斯表示，他當時在北加州家中熬夜處理學術文章，並寄電子郵件給學生。他才剛躺下，就接到諾貝爾獎評審會的電話。
在諾貝爾獎宣布結果一小時後，他接受美聯社電話訪問時指出，他「根本沒真正睡著」。
戴瑟羅斯提及，他待辦事項中的下一項是替孩子準備學校午餐，當時孩子們仍睡得正熟。
他還說：「接下來幾個小時，我唯一的責任就是確保幫他們做好三明治。」
戴瑟羅斯1971年出生於波士頓，從小就對科學和文學感興趣。他原本立志從事神經外科，但在接觸到受苦的病人後轉攻精神醫學，開始思考為何憂鬱症會奪走人的喜悅，以及自閉症成因。
赫吉曼今年71歲，為德國柏林洪堡大學學者。他出身醫師世家，從小就對科學與探索深感興趣。他熱愛天文學，也喜愛哥倫布、南森、及阿蒙森等探險家。
赫吉曼在2020年獲得素有「亞洲諾貝爾獎」之稱的邵逸夫獎(Shaw Prize)殊榮後曾表示，科學研究就像是在未知領域繪製地圖。
現年73歲的內格爾則是德國烏茲堡大學教授。他出生於德國南部，5歲時罹患重病，之後許多個暑假都得接受手術。
內格爾也在2020年榮獲邵逸夫獎，他在獲獎後指出，自己從小就喜歡數學、物理和生物，人生中還當過教師、開過咖啡館，閒暇時則玩滑翔傘。
諾貝爾醫學獎委員會秘書普爾曼(Thomas Perlmann)表示，三位得主得知獲獎消息時，都「感到驚訝和欣喜」。
普爾曼指出，這三人說了同樣的話，都認為能一起獲獎實在太美好了，他們稱彼此是朋友，並認為能共同獲獎是莫大榮幸。
獎項頒給美國學者戴瑟羅斯，以及德國科學家赫吉曼和內格爾，表彰他們在光遺傳學領域的重要發現，這項研究推動了對神經與行為機制的理解。 他當時在北加州家中熬夜處理學術文章並寄信給學生，剛躺下就接到諾貝爾獎電話；他說自己幾乎沒真正睡著，接下來還要替孩子準備學校午餐。 赫吉曼是71歲的柏林洪堡大學學者，內格爾則是73歲的烏茲堡大學教授；兩人都曾獲邵逸夫獎，得知諾貝爾獎後也與戴瑟羅斯一樣感到驚訝與欣喜。
精華 FAQ
獎項頒給美國學者戴瑟羅斯，以及德國科學家赫吉曼和內格爾，表彰他們在光遺傳學領域的重要發現，這項研究推動了對神經與行為機制的理解。
他當時在北加州家中熬夜處理學術文章並寄信給學生，剛躺下就接到諾貝爾獎電話；他說自己幾乎沒真正睡著，接下來還要替孩子準備學校午餐。
赫吉曼是71歲的柏林洪堡大學學者，內格爾則是73歲的烏茲堡大學教授；兩人都曾獲邵逸夫獎，得知諾貝爾獎後也與戴瑟羅斯一樣感到驚訝與欣喜。
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