氣候變遷 地方可提告石油公司？最高院開辯論庭

活動分子在最高法院外聲援科州圓石郡，反對他們認為造成氣候變遷的石油公司。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國最高法院審理圓石郡控告石油公司案，焦點在地方政府能否因氣候變遷追究業者責任，結果將牽動全國大量類似訴訟。

地方政府是否能因為氣候變遷 而向石油 公司究責，「森科能源訴圓石郡委員案」( Suncor Energy Inc. v. County Commissioners of Boulder County)5日在華府 聯邦最高法院召開言詞辯論庭。這是近年來大法官受理與氣候變遷有關的訴訟當中，影響最為重大的官司之一。

最高法院將在2027年6月前對此案做出裁決。

大法官提問反映對於各種不同層面的擔憂，包括會不會過度限縮各州針對氣候問題興訟的權限、若允許對石油公司提告，恐在全國各地地方政府之間掀起訴訟潮的混亂局面。

科羅拉多州圓石市(Boulder)與圓石郡2018年對艾克森美孚(ExxonMobil)及森科能源(Suncor Energy)提告，要求石油公司對導致地球暖化的污染承擔損害責任，追討政府機關在發生火災、洪災過後的基礎建設修復及公共衛生服務花費。圓石市與園石郡在訴狀中說，石油公司不但加劇氣候變遷，還對於化石燃料在氣候變遷當中的影響誤導社會大眾。

數十州與城市也對石油公司提出類似訴訟，石油公司則警告說，這些訴訟等於企圖徵收碳稅(carbon tax)，最終可能讓能源企業破產。2025年，科羅拉多州最高法院做出對圓石郡有利的裁決，艾克森美孚與森科能源轉而向最高法院提出上訴。

艾克森美孚及森科能源律師5日向大法官指出，將近60州與地方政府已經對石化燃料公司提出類似訴訟，要求賠償十億計數的傷害損失，更多訴訟仍在陸續提出，最高法院若在此案做出有利石油公司的裁決，許多正在進行中的官司將遭駁回。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)發言指出，跨州的空氣以及水污染屬於聯邦法律管轄範圍。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)持有能源股票，為求審慎起見決定迴避此案。九名大法官剩下八名審理此案，表決可能出現4票對4票平手，讓下級法院判決得以維持。