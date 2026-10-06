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突墜2.8萬呎 倫敦飛芝城波音客機驚魂

編譯盧炯燊／綜合報導
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倫敦飛往芝加哥的英航客機，5 日起飛後不久在7分鐘內突然急降約 2.8萬呎，隨後...
倫敦飛往芝加哥的英航客機，5 日起飛後不久在7分鐘內突然急降約 2.8萬呎，隨後緊急折返，安全降落倫敦希斯羅機場。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

英航一架飛往芝加哥的波音777客機起飛後突急降2.8萬呎並發出7700緊急代碼，疑似技術故障，最終折返倫敦安全降落。

英國航空公司(British Airways) 一架由倫敦飛往芝加哥波音客機，5 日起飛後不久，在7分鐘內突然急降約2.8萬呎，隨後緊急折返，安全降落倫敦希斯羅機場(Heathrow Airport) ，無人傷亡，暫時未悉事故原因，英航只稱是「技術問題」。

綜合每日郵報(Daily Mail)和NBC News報導，這起九霄驚魂的主角是英航BA295航班，屬一架已有30年機齡的波音777-200ER客機。5日下午12時15分從倫敦希斯羅機場起飛，跨大西洋飛往美國芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)，全程 8.5 小時。

但在起飛約30分鐘至愛爾蘭上空、高度約 3.7萬呎時突然發生異常。根據航班追蹤網站 FlightAware 的數據顯示，客機在7分鐘內突然急速下降2.8萬呎至大約 9000 呎的高度。

客機隨即發出國際緊急代碼「7700」，該代碼是向空中交通管制部門報告緊急情況。英航事後表示，客機當時出現「技術故障」，但未有詳細說明。

根據航班追蹤數據，飛機在英格蘭西南部布里斯托海峽(Bristol Channel)上空繞圈飛行了4小時及放油，其間與地面的空管人員商討各種預案，最終於下午5時平安降落希斯羅機場。

英航發言人表示，乘客及機組人員的安全始終是首要任務，在出現「技術問題」後，飛機已安全著陸，乘客已正常下機。但發言人沒有說明是甚麼「技術問題」。

航空業內分析，在極短時間內將飛機的飛行高度精準控制在 1 萬呎以下，通常是機艙出現失壓(Depressurization)時的標準應變操作，因為在這個高度，乘客與機組人員可自行呼吸而無需配戴氧氣罩。但目前尚無法確認失壓是造成此次事件的原因。

英國管理各個機場的全國航空交通服務公司(National Air Traffic Service，NATS)，上月兩星期內接連發生兩次技術故障，導致英國多個機場出現嚴重延誤，需要數百個航班取消。NATS 將此歸咎於軟體問題。

精華 FAQ

  • 這架由倫敦飛芝加哥的客機在起飛約30分鐘後突然異常急降，7分鐘內從約3.7萬呎降至約9000呎，情況十分驚險，隨即啟動緊急應變。

  • 客機在發出7700緊急代碼後，先在布里斯托海峽上空繞圈約4小時並放油，與空管研商預案，最終於下午5時安全折返倫敦希斯羅機場。

  • 英航只表示是「技術問題」，但未透露細節。業內人士推測可能與機艙失壓有關，因為迅速下降到1萬呎以下常是標準應變，但尚未獲證實。

芝加哥 波音

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