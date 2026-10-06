突墜2.8萬呎 倫敦飛芝城波音客機驚魂

倫敦飛往芝加哥的英航客機，5 日起飛後不久在7分鐘內突然急降約 2.8萬呎，隨後緊急折返，安全降落倫敦希斯羅機場。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 英航一架飛往芝加哥的波音777客機起飛後突急降2.8萬呎並發出7700緊急代碼，疑似技術故障，最終折返倫敦安全降落。

英國航空公司(British Airways) 一架由倫敦飛往芝加哥 的波音 客機，5 日起飛後不久，在7分鐘內突然急降約2.8萬呎，隨後緊急折返，安全降落倫敦希斯羅機場(Heathrow Airport) ，無人傷亡，暫時未悉事故原因，英航只稱是「技術問題」。

綜合每日郵報(Daily Mail)和NBC News報導，這起九霄驚魂的主角是英航BA295航班，屬一架已有30年機齡的波音777-200ER客機。5日下午12時15分從倫敦希斯羅機場起飛，跨大西洋飛往美國芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)，全程 8.5 小時。

但在起飛約30分鐘至愛爾蘭上空、高度約 3.7萬呎時突然發生異常。根據航班追蹤網站 FlightAware 的數據顯示，客機在7分鐘內突然急速下降2.8萬呎至大約 9000 呎的高度。

客機隨即發出國際緊急代碼「7700」，該代碼是向空中交通管制部門報告緊急情況。英航事後表示，客機當時出現「技術故障」，但未有詳細說明。

根據航班追蹤數據，飛機在英格蘭西南部布里斯托海峽(Bristol Channel)上空繞圈飛行了4小時及放油，其間與地面的空管人員商討各種預案，最終於下午5時平安降落希斯羅機場。

英航發言人表示，乘客及機組人員的安全始終是首要任務，在出現「技術問題」後，飛機已安全著陸，乘客已正常下機。但發言人沒有說明是甚麼「技術問題」。

航空業內分析，在極短時間內將飛機的飛行高度精準控制在 1 萬呎以下，通常是機艙出現失壓(Depressurization)時的標準應變操作，因為在這個高度，乘客與機組人員可自行呼吸而無需配戴氧氣罩。但目前尚無法確認失壓是造成此次事件的原因。

英國管理各個機場的全國航空交通服務公司(National Air Traffic Service，NATS)，上月兩星期內接連發生兩次技術故障，導致英國多個機場出現嚴重延誤，需要數百個航班取消。NATS 將此歸咎於軟體問題。