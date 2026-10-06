前白宮發言人李維特新職：福斯新聞評論員

前白宮發言人李維特11月1日起將擔任福斯新聞的評論員。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 前白宮發言人李維特將於11月1日加入福斯新聞任評論員，延續其川普團隊背景；同時，川普與福斯因報導爭議的關係近期也持續升溫。

福斯新聞(Fox News)5日宣布，前白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)11月1日起將擔任該媒體的評論員，展開人生新篇章。

福斯新聞執行長史考特(Suzanne Scott)5日表示，李維特在白宮和總統競選中的經歷讓她對當今政治格局有深刻理解。李維特也在同一份聲明中說，期待將她擔任白宮發言人時的獨特視角以及熱情和坦誠，帶給福斯新聞數百萬觀眾。

李維特今年29歲，是歷來最年輕的白宮發言人，8月底離任時，川普 總統(Donald Trump)稱她是最信任的助手之一。她當時說想多花時間陪伴兩個孩子，第二個孩子5月出生，另有一個兩歲的兒子。

李維特並非加入福斯新聞的第一位川普發言人；在這之前，麥肯內尼(Kayleigh McEnany)2021年加入福斯，至今仍在職。前總統布希(George W. Bush)發言人佩里諾(Dana Perino)目前是福斯的政治評論員。

川普也聘請多位福斯新聞知名人士擔任政府要職，最引人注目的是現任國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)。

人才頻繁交流、福斯關鍵評論員也一直對川普持正面報導，但雙方近來關係日益緊張；川普4日對福斯新聞表示不滿，抱怨該媒體未報導他的競選集會。

川普在自己的「真實社群」(Truth Social)平台發文說，福斯節目「Fox & Friends」未報導前一晚在俄亥俄州座無虛席、熱情的集會令人難過，也未報導過去兩天在阿拉巴馬州、德州和俄克拉荷馬州的集會，聲稱場面精彩，比以往任何時候都好。貼文並稱，福斯以前也試過這麼做，結果差點倒閉，這種情況可能再次發生。

最近川普對一些新聞媒體的報導不滿，雙方僵局愈演愈烈；川普最近甚至試圖禁止CNN、MS NOW和Politico等媒體進入白宮，並阻止CNN參與白宮的聯合報導，不過，法官已發布臨時限制令暫緩執行該白宮禁令。這些媒體尋求救濟，聽證會預訂8日舉行。

李維特任白宮發言人之前曾任川普2024年總統競選發言人；2022年她25歲時曾競選新罕布夏州國會議員，最終落敗。