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浮華世界「新建制」排名復出：奧特曼、黃仁勳、范斯居前10

中央社／華盛頓5日專電
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Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳9月29日在華府出席國家設計工作室發...
Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳9月29日在華府出席國家設計工作室發布會。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

浮華世界恢復公布2026年新建制榜單，奧特曼、阿莫戴、馬斯克、黃仁勳與華許居前五，AI與晶片勢力成為主軸，范斯則名列第6。

美國流行文化時事雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）今天公布停辦多年的「新建制」榜單，人工智慧大咖奧特曼、阿莫戴、馬斯克與黃仁勳包辦前四名。美國副總統范斯被形容為川普接班人，排名第六，居政治人物首位。

「浮華世界」自1994年公布「新建制」（New Establishment）排行榜，期間曾停辦多年，5日恢復公布2026年榜單，前五名依序為OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、特斯拉（Tesla）與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）、Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳（Jensen Huang）與聯準會主席華許（Kevin Warsh）。

2026「新建制」排名前五位近乎由人工智慧開發及晶片業者包辦。「浮華世界」形容41歲的奧特曼未來可能被稱為本世紀的奧本海默（Oppenheimer），他一人決定了人類生活的現實；阿莫戴被多人稱頌科技用於良善，他已宣布未來8成個人資產將用於慈善志業。

「浮華世界」認為黃仁勳當家的輝達囊括圖形處理器（GPU）絕大部分市占率，未來無論哪家業者在AI爭霸戰勝出，他和輝達都將贏得大獎。某個公關業者形容他謙虛靦腆具親和力，喜歡開玩笑，有科技界「搞笑大叔」的美譽。

排名6至10位分別為美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）、Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）與YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）。

「浮華世界」指「讓美國再度偉大」（MAGA）運動至少在華府蔚為風潮，范斯在Podcast世界與民粹風向中萌芽，並深植網路社群，他是猶如王子的繼承人。曾被總統川普（Donald Trump）笑稱「小馬可」（Little Marco）的國務卿魯比歐，幫助川普度過責難，還能保持陽光形象，至今仍是2028總統大選熱門名單。

「浮華世界」編輯群以科技創始者、潮流領先者及資產創造者為方向，評選帶領全球走向新境界的人物，臉書（Facebook）創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等都曾榮登新建制名單榜首。

「浮華世界」全球編輯長季杜奇（Mark Guiducci）指出，年度新建制榜單記錄改變財富世界與影響力的浪潮，從蘋果（Apple）、谷歌崛起，到社群媒體席捲所有形式的媒體，在數位化現代生活可能已近終點的時刻，新建制名單於是休眠，但近十年後，這份榜單帶著全新的故事回歸。

精華 FAQ

  • 2026年新建制前5名依序為OpenAI執行長奧特曼、Anthropic執行長阿莫戴、馬斯克、Nvidia執行長黃仁勳，以及聯準會主席華許，顯示AI與晶片產業影響力最強。

  • 因為前5名中有4位直接來自AI開發或晶片相關領域，且內文指出無論AI競爭最後誰勝出，黃仁勳與輝達都被視為最大受益者，反映產業資本與話語權集中。

  • 范斯被形容為川普接班人，在Podcast與網路民粹風潮中崛起，成為政治圈最高名次者；魯比歐則被指幫助川普化解批評，仍是2028年總統大選熱門人選。

黃仁勳 奧特曼 范斯

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