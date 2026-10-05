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李在鎔說溜嘴曝黃仁勳嫁女兒了 「兩天前完成終身大事」

編譯盧思綸／綜合報導
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輝達執行長黃仁勳長女黃敏珊被意外爆料，稱她在9月底已完成終身大事。(路透)
輝達執行長黃仁勳長女黃敏珊被意外爆料，稱她在9月底已完成終身大事。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

李在鎔在紐約頒獎晚宴致詞時，意外公開黃仁勳長女黃敏珊兩天前完婚，並以兩家共同的Madison女兒話題炒熱現場氣氛。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳9月28日在美國紐約獲頒2026年范佛里特獎(Van Fleet Award)，三星電子會長李在鎔出席致詞時談到與黃仁勳的多年交情，意外透露黃仁勳長女黃敏珊(Madison Huang)近日完成終身大事。

韓國經濟日報與東亞日報報導，當晚韓美協會(The Korea Society)在紐約舉行年度晚宴，表彰黃仁勳在人工智慧(AI)、半導體創新及強化韓美關係方面的貢獻。范佛里特獎由韓美協會1992年設立，以紀念協會創辦人、韓戰退伍將領范佛里特(James A. Van Fleet)。

三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源都到場祝賀黃仁勳。李在鎔致詞時拿自己與黃仁勳的交情開起玩笑，細數兩人有三個共同點。第一，三星與輝達都在AI領域大舉押注；第二，兩人都有一個叫Madison的女兒；第三，兩人都使用三星Galaxy Z Fold8。這番話逗得現場笑聲不斷。

當晚李在鎔女兒李元珠與黃敏珊並肩而坐，而李元珠的英文名字同樣叫Madison，兩人面前名牌分別寫著「Madison Lee」與「Madison Huang」。兩人在活動期間不時以英語交談，互動相當熱絡。

談到女兒時，李在鎔突然提起黃敏珊近況，表示她在兩天前完成終身大事，並當場向她送上祝福，邀請現場來賓一起鼓掌。

有關黃敏珊婚訊，目前主要來自李在鎔當晚的公開祝賀，黃仁勳本人與輝達尚未針對婚訊發布正式聲明。

黃敏珊目前擔任輝達Omniverse資深總監，並參與公司全球業務。

李在鎔女兒李元珠則出生於2004年，今年6月取得芝加哥大學學位，過去曾在高通(Qualcomm)等科技企業及非營利組織實習。這次也是她少見陪同父親出席與商業相關的正式活動，當晚除了與黃敏珊相談甚歡，也和多名韓美政商界人士交流、合影。

精華 FAQ

  • 他是在紐約舉行的韓美協會年度晚宴上致詞時提到的，當時活動是為表彰黃仁勳在AI與半導體創新上的貢獻，並頒發范佛里特獎。

  • 李在鎔細數兩人的共同點，包括都押注AI、女兒都叫Madison，還都使用三星Galaxy Z Fold8，因而引發現場笑聲，氣氛相當輕鬆。

  • 目前主要是來自李在鎔當晚的公開祝賀，內容提到她兩天前完成人生大事；黃仁勳本人與輝達尚未針對婚訊發布正式聲明。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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