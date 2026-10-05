明州禁AI生成裸像 聯邦上訴法院喊卡 馬斯克訴訟站上風

馬斯克的xAI公司控告明尼蘇達州，稱該州禁止AI生成裸像，違反憲法保障的言論自由。圖為xAI開發的聊天機器人Grok。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國第8巡迴上訴法院暫停明尼蘇達州AI裸化禁令執行，讓馬斯克旗下xAI在訴訟中暫時取得有利地位，但相關憲法爭議仍將續審。

聯邦上訴法院2日命令明尼蘇達州 禁止「裸化」(nudification，利用人工智慧生成裸體圖像)的法律暫停執行。這項裁決意味馬斯克 在與明尼蘇達州間關於禁止AI生成裸體圖像是否違憲的爭議與訴訟中取得上風。

美國第八巡迴上訴法院2日批准了馬斯克旗下人工智慧公司 xAI申請的禁制令，在該公司上訴期間暫停明尼蘇達州執行禁止裸化法律。上訴法院發布了一份簡短的命令，但未說明具體理由。不過該項暫緩執行命令僅影響法律的執行，並未解決xAI與明尼蘇達州政府之間的訴訟。法院針對該案件仍將繼續就憲法第一修正案適用範圍、州政府監管AI生成內容權限等問題進行審理。

此前，下級法院在9月初裁定，該法律在xAI訴訟審理期間可繼續執行，但上訴法院2日推翻了這項裁決。

明州 禁止AI裸化的法律首創禁止利用AI將他人的真實照片轉化為色情或性暗示圖像之先河。該立法於今年稍早在州參議會獲得一致通過，並在眾議會獲得了除一名議員外所有議員的支持。州長華茲(Tim Walz)於5月簽署該法案使其正式生效。

根據該法律，若是利用AI製作未經當事人同意的裸化圖像或影片，可能面臨最高50萬元的民事罰款，受害者也有權尋求損害賠償。明尼蘇達州議會今年通過相關立法後，使該州成為全美第一個直接禁止AI「裸化」的州。

馬斯克旗下的xAI公司在法律原定於8月1日生效前三天提起訴訟，聲稱該法律違反了憲法第一修正案所保障的言論自由，並認為法律涵蓋範圍過廣，可能限制部分受憲法保護的AI生成內容。xAI申請初步禁令，要求在訴訟期間阻止該法律生效。

明尼蘇達州則主張，立法目的是遏止利用AI製造及散播非自願性裸體影像，尤其是涉及兒童的色情和性虐待材料。州政府認為，AI裸化工具讓使用者能夠以極低技術門檻製造逼真的虛假色情影像，傳統上針對影像傳播者的法律已不足以處理這項新技術所帶來的風險。