北美票房 阿湯哥「挖掘者」首周慘敗 「不存在的罪人」奪冠

影星湯姆克魯斯為新片「挖掘者」不惜「犧牲色相」，飾演一名白髮微禿大肚的石油大亨，可惜影評和票房都不捧場。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 湯姆克魯斯主演的《挖掘者》首周票房慘敗，創下個人最差首映；同期《不存在的罪人》以3260萬元拿下北美冠軍，成為本周焦點。

在華納兄弟(Warner Bros.)即將與派拉蒙(Paramount)合併之際，湯姆克魯斯 (Tom Cruise)主演的新片「挖掘者」(Digger)首周票房慘敗，不僅創下他生涯最慘首映，也讓華納兄弟作為獨立製片廠的時代黯淡收場。

美聯社報導，本周北美票房冠軍則由亞馬遜 米高梅(Amazon MGM)「不存在的罪人」(Verity)奪得，延續柯琳胡佛(Colleen Hoover)改編作品的票房，首周末開出3260萬元。這部由麥可修華特(Michael Showalter)執導，由達科塔強生(Dakota Johnson)飾演受僱替失能作家安海瑟薇(Anne Hathaway)代筆撰寫系列作品的作家。

然而，所有人都聚焦「挖掘者」這部年度豪賭之作的表現，製作成本1.25億元。由導演阿利安卓・崗札雷・伊納利圖(Alejandro G. Iñárritu)執導、被影評毒舌(critically panned)的諷刺喜劇，本土票房僅800萬元。湯姆克魯斯在海外向來具有強大的號召力，但該片在74個海外市場同樣疲軟，僅進帳1200萬元。

爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度51%，抨擊「挖掘者」是一部牽強附會的氣候變遷鬧劇，儘管湯姆克魯斯誇張演出，但觀眾在CinemaScore僅給出C+的低分。

過去10年，「阿湯哥 」大部分時間都都致力於主演「不可能的任務」(Mission: Impossible)系列及「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)系列電影，這兩大系列讓他即便年過六旬，依然屹立於頂級動作英雄的地位。64歲的「阿湯哥」上一次票房重挫，已是2017年的「神鬼傳奇」(The Mummy)，該片製作成本1.95億元，全球票房僅4.092億元。

上周票房冠軍「復仇者聯盟4：終局之戰」(Avengers Endgame: Encore)重映第二周，北美票房440萬元，海外1440萬元，跌至第7名。但這部漫威重映電影累計29.255億元票房略微超越「阿凡達」(Avatar)29.237億元，重奪影史票房冠軍寶座。