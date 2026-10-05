我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

北美票房 阿湯哥「挖掘者」首周慘敗 「不存在的罪人」奪冠

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
影星湯姆克魯斯為新片「挖掘者」不惜「犧牲色相」，飾演一名白髮微禿大肚的石油大亨，...
影星湯姆克魯斯為新片「挖掘者」不惜「犧牲色相」，飾演一名白髮微禿大肚的石油大亨，可惜影評和票房都不捧場。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

湯姆克魯斯主演的《挖掘者》首周票房慘敗，創下個人最差首映；同期《不存在的罪人》以3260萬元拿下北美冠軍，成為本周焦點。

在華納兄弟(Warner Bros.)即將與派拉蒙(Paramount)合併之際，湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的新片「挖掘者」(Digger)首周票房慘敗，不僅創下他生涯最慘首映，也讓華納兄弟作為獨立製片廠的時代黯淡收場。

美聯社報導，本周北美票房冠軍則由亞馬遜米高梅(Amazon MGM)「不存在的罪人」(Verity)奪得，延續柯琳胡佛(Colleen Hoover)改編作品的票房，首周末開出3260萬元。這部由麥可修華特(Michael Showalter)執導，由達科塔強生(Dakota Johnson)飾演受僱替失能作家安海瑟薇(Anne Hathaway)代筆撰寫系列作品的作家。

然而，所有人都聚焦「挖掘者」這部年度豪賭之作的表現，製作成本1.25億元。由導演阿利安卓・崗札雷・伊納利圖(Alejandro G. Iñárritu)執導、被影評毒舌(critically panned)的諷刺喜劇，本土票房僅800萬元。湯姆克魯斯在海外向來具有強大的號召力，但該片在74個海外市場同樣疲軟，僅進帳1200萬元。

爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度51%，抨擊「挖掘者」是一部牽強附會的氣候變遷鬧劇，儘管湯姆克魯斯誇張演出，但觀眾在CinemaScore僅給出C+的低分。

過去10年，「阿湯哥」大部分時間都都致力於主演「不可能的任務」(Mission: Impossible)系列及「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)系列電影，這兩大系列讓他即便年過六旬，依然屹立於頂級動作英雄的地位。64歲的「阿湯哥」上一次票房重挫，已是2017年的「神鬼傳奇」(The Mummy)，該片製作成本1.95億元，全球票房僅4.092億元。

上周票房冠軍「復仇者聯盟4：終局之戰」(Avengers Endgame: Encore)重映第二周，北美票房440萬元，海外1440萬元，跌至第7名。但這部漫威重映電影累計29.255億元票房略微超越「阿凡達」(Avatar)29.237億元，重奪影史票房冠軍寶座。

精華 FAQ

  • 《挖掘者》北美首周僅收800萬元，海外74個市場也只進帳1200萬元，總體表現遠低於市場預期，並創下湯姆克魯斯生涯最慘首映紀錄。

  • 冠軍由亞馬遜米高梅的《不存在的罪人》拿下，首周末票房達3260萬元。該片改編自柯琳胡佛作品，並由麥可修華特執導、達科塔強生主演。

  • 因為華納兄弟正準備與派拉蒙合併，《挖掘者》又是成本高達1.25億元的年度豪賭，但影評僅51%、觀眾給C+，口碑與票房都失守。

阿湯哥 亞馬遜 湯姆克魯斯

上一則

涉虛報診斷多領款 費城藍十字同意2250萬和解

下一則

最新研究發現 女性胸部太大 罹慢性偏頭痛機率增40%

延伸閱讀

阿湯哥新片口碑崩？ 黑色喜劇「挖掘者」遭轟過度說教

阿湯哥新片口碑崩？ 黑色喜劇「挖掘者」遭轟過度說教
「復仇者聯盟4」北美重映 加上全新彩蛋 奪下票房冠軍

「復仇者聯盟4」北美重映 加上全新彩蛋 奪下票房冠軍
最新「惡靈古堡」創系列電影最佳首周票房

最新「惡靈古堡」創系列電影最佳首周票房

湯姆克魯斯新片「挖掘者」 傳因涉敏感內容在港上映前遭撤

湯姆克魯斯新片「挖掘者」 傳因涉敏感內容在港上映前遭撤

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕