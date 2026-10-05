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最新研究發現 女性胸部太大 罹慢性偏頭痛機率增40%

編譯俞仲慈／綜合報導
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最新研究發現，女性胸部對體型占比過大，不僅會造成頸椎痠痛、背痛，甚至可能引起長期...
最新研究發現，女性胸部對體型占比過大，不僅會造成頸椎痠痛、背痛，甚至可能引起長期偏頭痛，值得注意。示意圖。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究發現，乳房肥大症不僅影響外觀，還可能增加頸痛、睡眠呼吸中止與慢性偏頭痛風險，且頸部疼痛是促使女性考慮縮胸手術的主因。

不少女性以豐滿上圍為傲，然而最新研究發現，胸部占體型比例過大，不僅會造成頸椎痠痛、背痛，甚至可能引起長期偏頭痛，值得注意。

紐約郵報報導，該研究鎖定「乳房肥大症」(macromastia)女性進行研究，這是一種導致乳房異常增大的醫學症狀，而且專指乳房尺寸與女性自身體型超乎比例，並非特定的罩杯尺寸。

研究人員針對曾在頭痛和神經科門診就醫的687名女性，分析其診療紀錄發現，乳房組織肥大的女性出現脖子疼痛的機率是其他女性兩倍，罹患頸椎神經根病(亦即頸部神經受壓)機率更是超過兩倍；而且胸部過大還會影響女性睡眠，近半數容易罹患睡眠呼吸中止症，屬於一種在睡眠期間喉部肌肉鬆弛、反覆阻塞氣管的疾病。

對於胸部過大不堪重負的女性來說，前述健康危機並不令人意外，研究報告主要撰稿人波科克(Kristyn Pocock)透過新聞稿指出：「許多人認為乳房組織肥大主要是美觀與否的問題，但我們的研究結果證實可能涉及更多女性健康問題。」

令人意想不到的發現還有，與沒有豐滿上圍的女性相比，乳房肥大症女性出現慢性偏頭痛機率高出約40%，儘管保險公司承認頭痛與該病症有關，但關於胸部過大與神經系統疾病的關聯，醫界所知甚少，波科克強調：「透過清楚釐清其中關聯，我們可以確保那些造成女性日常生活受影響的症狀，可以獲得更全面的評估與護理。」

儘管許多女性會選擇縮胸手術以緩解乳房肥大帶來的不適，然而研究人員調查女性願意手術的諸多考量因素時，發現頸部疼痛是促使女性接受縮胸手術的唯一病症。

相較於乳房肥大症，更嚴重的組織變異「巨乳症」(gigantomastia)則十分罕見，目前全球登記有案的病例僅約300例，此病症可能與青春期、懷孕、自體免疫疾病、肥胖或荷爾蒙失調有關，除了疼痛造成姿勢不良外，還可能出現包括乳頭麻木、乳房下方感染或病變以及導致焦慮、憂鬱和外貌困擾等心理健康問題。

精華 FAQ

  • 研究顯示，乳房組織肥大的女性較常出現脖子疼痛、頸椎神經根病與睡眠呼吸中止症，慢性偏頭痛風險也比一般女性高出約40%，影響不只侷限於外觀。

  • 研究人員分析曾在頭痛和神經科門診就醫的687名女性診療紀錄，並聚焦乳房肥大症，也就是乳房尺寸與體型明顯不成比例的狀況，而非單看罩杯大小。

  • 研究調查發現，在多種不適之中，頸部疼痛是唯一明顯促使女性考慮縮胸手術的病症。這顯示疼痛與日常功能受影響，往往比外觀因素更直接。

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