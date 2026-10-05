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底特律3歲娃「帶槍上學」 特勤警老爹與媽被控虐兒

編譯盧炯燊／綜合報導
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底特律一名警員的三歲兒子帶著上膛手槍到托兒所和同學把玩，父母因而被控虐待兒童罪名...
底特律一名警員的三歲兒子帶著上膛手槍到托兒所和同學把玩，父母因而被控虐待兒童罪名。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

底特律一名特勤警員的3歲兒子將上膛手槍帶到托兒所，遭老師發現後報警，警方遂控告其父母未妥善保管槍支。

底特律警方一名特勤警員的三歲兒子將一把上膛手槍放在書包內，然後帶到托兒所與其他小朋友一起把玩，教師大驚之下急忙報警，結果這位警察老爹與妻子被控四級虐待兒童罪名。

今日美國(USA TODAY)報導，事發於9月28日，密西根州坎頓市(Canton) 一間早期學習中心，一名三歲幼童讓學校其他小朋友看他書包裡的一把手槍，一名老師發現後大吃一驚，即時拿走手槍並報警。

警方調查後，原來槍支是該幼童從家中拿出來，於是控告幼童的父母，10月1日正式提審。

28歲的父親伊利(Brandon John Ely)是有八年經驗的底特律警察，擔任特警也已有四年，被控一項四級虐兒罪，可判處一年徒刑。27歲的母親扎亞德(Rabab Ibrahim Al Zayad)被控不安全存放槍支罪，最高可處93天監禁。

聆訊期間，伊利向法官表示家中三個保險箱裡存放了九支槍。辯護律師求情，希望基於伊利的職業關係將他輕判，但為法官拒絕，認為他可以把槍存放在警局保險箱內。

首日過堂後，這對夫婦各以1萬元交保，但禁止在家中及工作場所接觸或持有槍支，下次開庭定於10月30日。

底特律警局就此案發聲明說，「已獲悉我局一名員警在其他轄區發生的事件」，又說該員已被停職及暫停攜槍，警局正積極調查此事，若確定該警員違反部門規定或法律，將會追究其責任。

坎頓市警察局長比亞利(Joseph Bialy)則說，在學習中心繳獲的槍支屬於私人所有，並不是底特律警察局配發的槍支。

他指出，這起案件向家長敲響了警鐘，要明白作為父母的責任，「密西根州的法律對槍支安全存放規定得非常明確。無論多麼忙碌，如果要擁有槍支就必須確保對槍支的存放及處理負起責任。」

密西根州2024年生效的槍支安全存放法，規定槍支在無人看管時，必須存放在上鎖的容器內，或卸下子彈及用鎖定裝置鎖好。

精華 FAQ

  • 事件發生於9月28日，地點是密西根州坎頓市一間早期學習中心。3歲幼童把家中的上膛手槍放入書包並帶到學校，引發教師與警方介入調查。

  • 28歲父親被控1項四級虐兒罪，最高可判1年徒刑；27歲母親被控不安全存放槍支罪，最高可處93天監禁。兩人都已交保，並被禁止接觸槍支。

  • 坎頓警方表示槍支是私人所有，不是底特律警局配槍。法官也認為父親可將槍存放在警局保險箱內，顯示家長必須依密西根州新法妥善上鎖保管。

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