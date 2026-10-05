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NBC民調：拉丁裔選民2原因正在疏遠川普和共和黨

編譯王曉伯／綜合報導　
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期中選舉進入最後衝刺階段，曾被視為川普鐵票的拉丁裔選民卻轉而疏遠他與共和黨。(美...
期中選舉進入最後衝刺階段，曾被視為川普鐵票的拉丁裔選民卻轉而疏遠他與共和黨。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

NBC與Telemundo最新民調指出，拉丁裔選民因物價與移民執法不滿，對川普和共和黨支持下滑，民主黨在期中選舉前因而迎來反攻機會。

拉丁裔選民曾協助川普在2024年重返白宮，但根據國家廣播公司新聞網(NBC News)與Telemundo聯合最新民調顯示，在期中選舉進入最後衝刺階段，曾被視為川普鐵票的拉丁裔選民卻轉而疏遠他與共和黨。此一轉變為民主黨帶來重大機遇，在拉丁裔選民可能轉變支持對象的情況下，期中選舉結果預料將取決於擁有大量拉丁裔人口的州和選區。

拉丁裔選民曾協助川普在2024年重返白宮，但最新民調顯示情勢已逆轉。(美聯社)
拉丁裔選民曾協助川普在2024年重返白宮，但最新民調顯示情勢已逆轉。(美聯社)

與其他族裔選民一樣，拉丁裔選民也深受物價高漲和川普移民執法手段的困擾。目前，川普在拉丁裔選民中的支持率僅27%。三分之二的受訪者認為政府的驅逐移民政策過度激進，四分之三的人不認同他對經濟和生活成本問題的處理方式。

調查顯示， 對共和黨持負面看法的拉丁裔選民比例達到2016年以來最高點。與此同時，民主黨在處理經濟、移民、生活成本、反腐和醫療保健等議題上取得優勢。兩年前，在處理經濟議題上，拉丁裔選民認為川普要比對手賀錦麗(Kamala Harris)更具優勢。然而如今在在同一議題上，他們認為民主黨更具優勢，領先幅度達21個百分點。

在此背景下，當被問及希望哪個黨派控制國會時，59%的拉丁裔選民支持民主黨，比支持共和黨的35%高出24個百分點。這一領先幅度是2024年同期該群體兩黨支持率差距的兩倍。

在2024年支持川普的拉丁裔選民中，近五分之一的人表示不希望由共和黨控制國會；其中14%的人表示支持民主黨，8%的人態度尚不明確。

此前，共和黨曾將川普在2024年大選中贏得的拉丁裔選民支持視為其保住眾議院多數地位的核心。在佛羅里達州和德州，共和黨曾畫定了一些以拉丁裔為主的新選區，根據2024年的選舉結果，這些選區看似是穩固的共和黨票倉。但是隨著拉丁裔選民意向的改變，這些選區有許多在期中選舉都呈現競爭激烈的態勢。

民主黨民調專家卡多納-阿羅科(Aileen Cardona-Aroco)表示，這項於9月21日至28日進行的民調結果顯示，「共和黨在拉丁裔選民中先前取得的優勢出現了驚人的逆轉，這也預示著共和黨候選人在期中選舉將面臨困境。」

精華 FAQ

  • 民調顯示，拉丁裔選民主要因物價高漲與川普強硬移民執法感到不滿，對政府驅逐移民政策也普遍認為過度激進，因而對共和黨支持明顯降溫。

  • 當被問到希望哪個黨控制國會時，59%的拉丁裔選民支持民主黨，35%支持共和黨，民主黨領先24個百分點，且優勢比2024年同期更大。

  • 由於拉丁裔選民正在轉向，特別是佛州和德州等拉丁裔人口多的州與選區，共和黨原本視為票倉的地盤變得更競爭，民主黨則看到翻盤機會。

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