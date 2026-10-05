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美國航空推現金混用哩程購買機票 48州適用

編譯廖振堯／綜合報導
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機票價格大幅上漲，美國航空2日宣布將提供旅客更大彈性支付方式，很快便能合併使用現...
機票價格大幅上漲，美國航空2日宣布將提供旅客更大彈性支付方式，很快便能合併使用現金與哩程點數購買機票。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國航空宣布即將推出現金與哩程混合付票方案，先適用本土48州航班，並以限時會員挑戰活動擴大吸客。

伊朗戰爭導致全球石油供應減少並推高航空燃油成本後，機票價格已經大幅上漲。美國航空(American Airlines)2日在一份備忘錄中宣布將提供旅客更大的彈性來支付旅遊費用，很快便能同時使用現金與航空哩程付機票。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，這項新政策實施後，美國航空「AAdvantage」會員計畫的美國會員將可以結合現金與哩程，支付本土48州航班的費用，而往返阿拉斯加、夏威夷的航班暫不適用這項方案。

不過該公司表示未來計畫將這項服務擴大至更多航線，AAdvantage資深副總隆恩(Scott Long)表示，美國航空一直不斷在改進AAdvantage會員計畫，為會員提供更多選擇和靈活性。現金和里程混合支付便是為了讓會員有個人化的支付方式，從會員服務中獲得更多價值。

美國航空表示將在未來幾周內推出這項政策，但沒有具體說明何時正式實施。AAdvantage會員將可透過美國航空網站或手機App，使用現金與哩程訂購航班。會員登入會員帳戶後，系統會先要求選擇想搭乘的航班。

在結帳頁面上，會員可使用的現金與哩程支付選項將會顯示出來，客戶將可以透過互動式滑桿左右滑動，選擇要用多少現金與哩程來支付訂票費用。美國航空的競爭對手達美航空(Delta Air Lines)與聯合航空(United Airlines)已經提供類似的彈性付款選項。

美國航空本周也宣布了一項擴大市場占有率的限時促銷活動，讓擁有其他航空公司會員資格的旅客可以在搭乘美國航空航班時獲得相當於原有等級的會員資格。為符合資格，旅客必須提交自己在達美航空「SkyMiles」、捷藍航空「TrueBlue」或其他獎勵計畫中的會員等級證明，美國航空之後將核發「Instant Status Pass」，有效期限為四個月。

原油市場緊繃，加上航空燃油占航空公司營運成本的比重最高可達30%，根據旅遊預訂應用程式Hopper的資料，今年假期旺季機票價格預計將創下10年來新高，如目前感恩節期間的來回機票價格已經比去年同期上漲31%。

精華 FAQ

  • 美國航空將讓AAdvantage會員在訂票時，同時使用現金與航空哩程付款，透過網站或手機App即可操作，提供更彈性的支付選擇。

  • 目前先適用美國本土48州的航班，往返阿拉斯加與夏威夷的航線暫時不包含在內。不過美國航空表示，未來會考慮擴大到更多航線。

  • 在油價與航空燃油成本上升、機票漲價的背景下，美航希望透過更靈活的付款方式與會員等級挑戰方案，提升AAdvantage價值並吸引競爭對手客源。

機票 伊朗 哥倫比亞

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