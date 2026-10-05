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百慕達飛波士頓醫療運輸機殘骸尋獲 6人失蹤

編譯中心╱綜合報導
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海岸防衛隊4日公布的照片顯示，救難人員在麻州波士頓外海南特基島的附近海域搜尋可能...
海岸防衛隊4日公布的照片顯示，救難人員在麻州波士頓外海南特基島的附近海域搜尋可能的飛機殘骸。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

一架自百慕達飛往波士頓的醫療運輸機在大西洋上空失聯後，海岸防衛隊已尋獲相關殘骸，但機上6人仍未找到，事故原因也尚待調查。

美國海岸防衛隊4日表示，已尋獲自百慕達飛往波士頓途中失聯的醫療運輸機殘骸，機上6人仍下落不明。波士頓官員在記者會表示，他們無法猜測事件原因，也沒有找到所謂的「黑盒子」來進一步了解事件經過，同時表示海岸防衛隊將繼續進行搜救。

美聯社報導，海岸防衛隊在新聞稿中表示，聯邦航空總署(FAA)3日凌晨通知海岸防衛隊，已與一架編號C-GRJP的灣流G100(Gulfstream G100)飛機失去聯繫。這架醫療救護飛機3日清晨從百慕達飛往波士頓途中在大西洋上空失聯，機上載有6人；海岸防衛隊隨即在麻薩諸塞州南方海上的南特基島(Nantucket)外海展開海空搜救。

一名飛航管制員證實，飛行員在這架飛機失聯前不久曾宣布進入緊急狀況。

據百慕達韋德國際機場(L.F. Wade International Airport)營運業者Skyport發布的聲明，這架在加拿大註冊的醫療飛機載有4名機組人員與2名乘客，夜間自百慕達起飛前往美國麻州

海岸防衛隊展開搜救，搜救人員發現一處殘骸區，經確認與失蹤飛機有關，並持續搜尋機上6人。海岸防衛隊指出，機上載有4名加拿大籍、2名百慕達籍人士。

官方表示，搜尋小組仍在尋找飛機的黑盒子，但「範圍廣闊」的殘骸可能會增加搜尋難度。

官方沒有透露殘骸的確切範圍，但萊克表示，殘骸位於楠塔基特島以西約32公里處。他還補充說，該區域的水深在24至28公尺之間。

官方沒有提供任何關於墜機原因的資訊。

這架醫療運輸機由總部位於加拿大的「緯度空中救護公司」(Latitude Air Ambulance)營運，該公司發言人托格雷茲(Clarence Togeretz)向媒體證實飛機發生意外。 

精華 FAQ

  • 失聯的是一架醫療運輸機，原本從百慕達起飛，目的地是美國波士頓。飛機在大西洋上空與地面失去聯繫後，隨即引發海空搜救行動。

  • 這架在加拿大註冊的飛機上共有6人，包括4名機組人員與2名乘客。官方表示，機上人員為4名加拿大籍、2名百慕達籍，至今仍下落不明。

  • 海岸防衛隊已找到與失蹤飛機相關的殘骸區，位置在楠塔基特島以西約32公里處，但仍未找到黑盒子，也沒有公布墜機原因，搜救持續進行中。

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