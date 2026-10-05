百慕達飛波士頓醫療運輸機殘骸尋獲 6人失蹤
一架自百慕達飛往波士頓的醫療運輸機在大西洋上空失聯後，海岸防衛隊已尋獲相關殘骸，但機上6人仍未找到，事故原因也尚待調查。
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一架自百慕達飛往波士頓的醫療運輸機在大西洋上空失聯後，海岸防衛隊已尋獲相關殘骸，但機上6人仍未找到，事故原因也尚待調查。
美國海岸防衛隊4日表示，已尋獲自百慕達飛往波士頓途中失聯的醫療運輸機殘骸，機上6人仍下落不明。波士頓官員在記者會表示，他們無法猜測事件原因，也沒有找到所謂的「黑盒子」來進一步了解事件經過，同時表示海岸防衛隊將繼續進行搜救。
美聯社報導，海岸防衛隊在新聞稿中表示，聯邦航空總署(FAA)3日凌晨通知海岸防衛隊，已與一架編號C-GRJP的灣流G100(Gulfstream G100)飛機失去聯繫。這架醫療救護飛機3日清晨從百慕達飛往波士頓途中在大西洋上空失聯，機上載有6人；海岸防衛隊隨即在麻薩諸塞州南方海上的南特基島(Nantucket)外海展開海空搜救。
一名飛航管制員證實，飛行員在這架飛機失聯前不久曾宣布進入緊急狀況。
據百慕達韋德國際機場(L.F. Wade International Airport)營運業者Skyport發布的聲明，這架在加拿大註冊的醫療飛機載有4名機組人員與2名乘客，夜間自百慕達起飛前往美國麻州。
海岸防衛隊展開搜救，搜救人員發現一處殘骸區，經確認與失蹤飛機有關，並持續搜尋機上6人。海岸防衛隊指出，機上載有4名加拿大籍、2名百慕達籍人士。
官方表示，搜尋小組仍在尋找飛機的黑盒子，但「範圍廣闊」的殘骸可能會增加搜尋難度。
官方沒有透露殘骸的確切範圍，但萊克表示，殘骸位於楠塔基特島以西約32公里處。他還補充說，該區域的水深在24至28公尺之間。
官方沒有提供任何關於墜機原因的資訊。
這架醫療運輸機由總部位於加拿大的「緯度空中救護公司」(Latitude Air Ambulance)營運，該公司發言人托格雷茲(Clarence Togeretz)向媒體證實飛機發生意外。
失聯的是一架醫療運輸機，原本從百慕達起飛，目的地是美國波士頓。飛機在大西洋上空與地面失去聯繫後，隨即引發海空搜救行動。 這架在加拿大註冊的飛機上共有6人，包括4名機組人員與2名乘客。官方表示，機上人員為4名加拿大籍、2名百慕達籍，至今仍下落不明。 海岸防衛隊已找到與失蹤飛機相關的殘骸區，位置在楠塔基特島以西約32公里處，但仍未找到黑盒子，也沒有公布墜機原因，搜救持續進行中。
精華 FAQ
失聯的是一架醫療運輸機，原本從百慕達起飛，目的地是美國波士頓。飛機在大西洋上空與地面失去聯繫後，隨即引發海空搜救行動。
這架在加拿大註冊的飛機上共有6人，包括4名機組人員與2名乘客。官方表示，機上人員為4名加拿大籍、2名百慕達籍，至今仍下落不明。
海岸防衛隊已找到與失蹤飛機相關的殘骸區，位置在楠塔基特島以西約32公里處，但仍未找到黑盒子，也沒有公布墜機原因，搜救持續進行中。
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