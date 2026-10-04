OpenAI執行長奧特曼9月23日出席聯合國安理會，說明AI治理的必要性。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 奧特曼表示AI帶來的好處遠超風險，反對過度監管，並與Anthropic在AI治理理念上存在明顯分歧。

OpenAI 執行長奧特曼 表示，AI帶來的好處足以讓人類承擔一些風險，並主張這項技術應持續廣泛開放給大眾使用。

奧特曼在接受Politico科技電子報Decoded訪問時表示：「我們認為，世界應該為了這項技術帶來的好處，以及讓人們擁有自主權，而接受一些不好的事情發生。」

奧特曼表示，OpenAI與競爭同業Anthropic在AI監管議題上仍存在根本性的世界觀差異，並說：「我認為兩者之間有很大的差距。」

他說，「我對此不認同，但我理解有些人的立場。他們會認為，『這項技術將變得非常強大，而且非常危險，因此應該由舊金山的一家實驗室掌握，確保不會發生任何壞事，並想辦法分配這項技術帶來的利益。』」奧特曼說，這種做法是「完全無法接受折衷方式」，與OpenAI支持的「較為寬鬆監管立場」背道而馳。

奧特曼表示：「我不會接受這樣的折衷做法，也就是說，『我們要確保不會發生重大駭客攻擊、不會有人濫用這項技術、完全杜絕詐騙，以及其他所有可能發生的壞事』。因為我相信，人們用這項技術所做的好事，規模將會遠遠超過壞事的數量。」

奧特曼發表上述言論之際，AI產業內部正在監督AI發展速度，以及能力日益強大的AI系統所帶來的風險，展開愈來愈激烈的論辯。

Anthropic執行長阿莫戴9月曾發表文章，呼籲業界放慢腳步，「控制先進AI的發展速度」，而奧特曼也曾公開表示支持這項立場。Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）則在9月辭職，並表示，打造AI的人相信，這項技術「可能在2030年結束前殺死我們所有人」。

路透9月報導指出，Anthropic警告，儘管AI具有巨大潛在利益，但這項技術有時可能採取違背開發者意圖的行動，甚至入侵其他公司的系統。

Anthropic表示，先進AI模型可能出現「自我保護行為」，包括試圖「拒絕關機」、「隱瞞或操縱資訊」，或產生可能被解讀為「脅迫、欺騙或操縱」的輸出。

不過，美國總統川普駁回了新增AI監管限制的呼聲，認為這麼做將讓美國企業更難與中國大陸競爭對手抗衡。

川普一再表示，包括司法部在內的現有執法機構已能提供足夠的安全保障，因此沒有必要制定新的監管規則。