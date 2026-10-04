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駭FBI員工資訊 駭客組織「閃亮獵人」1成員約旦落網

編譯王曉伯／綜合報導　
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FBI局長巴特爾表示目前正追查新的線索，未來可能還會有更多人被捕。(美聯社)
FBI局長巴特爾表示目前正追查新的線索，未來可能還會有更多人被捕。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

約旦逮捕疑似閃亮獵人成員哈德爾，FBI稱正持續追查此案並與夥伴逮捕多人，該組織先前宣稱竊取FBI員工資料後活動受阻。

路透報導，據三位知情人士透露，駭客組織「閃亮獵人」」(ShinyHunters)的一名成員日前在約旦被捕落網，目前正配合聯邦調查局(FBI)的偵辦。閃亮獵人之前曾聲稱駭入FBI內部網路，竊取了所有員工的人事資料。

這三位消息人士指出，一名叫哈德爾(Saif al-Din Khader)的男子9月日29日被約旦當局逮捕。此人疑是閃亮獵人的成員。路透指出，目前尚無法確定哈德爾被捕的具體情況或其被關押的地點。不過消息人士透露，他正在配合協助FBI及全球執法部門追蹤閃亮獵人的其他駭客成員。

FBI拒絕對具體的海外逮捕行動或相關活動置評，但該局表示，「正繼續積極調查近期這起據稱涉及閃亮獵人的網絡事件，並已與合作夥伴逮捕了多名涉案人員。我們將不遺餘力地將所有人繩之以法。」

根據了解，哈達爾的駭客代號為「Rey」，他的被捕是閃亮獵人案件的最新進展。之前FBI曾宣布一名疑是閃亮獵人的成員范德斯塔普(Pepijn van der Stap，網名Umbreon)在荷蘭被捕。專家認為，閃亮獵人這個網路勒索集團主要是由講英語的年輕駭客組成，他們長期針對全球各大企業進行資料竊取和勒索活動。

閃亮獵人日前聲稱竊取了大量的FBI員工資料，包括FBI員工的個人身分訊息、敏感的職位訊息，以及心理疾病與相關醫療記錄。該事件據信與中國有關。

哈達爾與調查人員的合作，對於遏制—或至少是了解—這起事件造成的損害至關重要。一位消息人士透露，哈達爾正協助調查人員梳理其電子設備和數位通訊記錄，以幫助FBI鎖定同夥。

有跡象顯示 ，在宣布入侵FBI後，閃亮獵人的活動就受到干擾。從9月日29日開始，路透便無法再透過該組織先前用於與記者溝通的線上帳號聯繫到他們。隨後，在上冃30日，該組織位於暗網的網站，即先前針對 FBI 發出威脅訊息的平台也消失了。

FBI 局長巴特爾上月30日在X平台上發文：「FBI團隊目前正在追查新的線索，未來可能還會有更多人被捕。」

精華 FAQ

  • 被捕者疑為哈德爾，駭客代號是「Rey」，被認為是閃亮獵人組織成員之一。消息人士指出，他在9月29日於約旦遭逮捕，目前正配合FBI調查。

  • 該組織聲稱入侵FBI內部網路，竊取了大量員工資料，包括個人身分資訊、敏感職位資訊，以及心理疾病與相關醫療記錄，外界認為事件可能與中國有關。

  • FBI表示正積極調查近期事件，並已與合作夥伴逮捕多名涉案人員。局長也稱團隊持續追查新線索，後續可能還會有更多人被捕。

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