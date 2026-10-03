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歐巴馬結婚34周年曬恩愛 摟米雪兒喊「我是幸運的男人」

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歐巴馬與米雪兒6月19日合體，在芝加哥公共圖書館為學生朗讀。（美聯社）
歐巴馬與米雪兒6月19日合體，在芝加哥公共圖書館為學生朗讀。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

歐巴馬與米雪兒在結婚34周年之際互相發文示愛，回顧多年共同生活，也再次澄清外界對婚姻不睦的揣測。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與前第一夫人米雪兒（Michelle Obama）10月3日迎來結婚34周年，65歲的歐巴馬在Instagram曬出與妻子相擁的照片，並寫道：「結婚周年快樂，能和你在一起，我仍是全世界最幸運的男人。」

米雪兒則分享兩人多年來的照片與影片，包括1992年婚禮舊照、歐巴馬入住白宮期間的生活，以及兩人近年的旅行和公開活動畫面。她配文寫道：「愛你只會變得越來越好！」並祝福歐巴馬：「結婚周年快樂。祝我們未來還有很多很多年的歡樂、笑聲與回憶。」

Page Six報導，歐巴馬與米雪兒於1992年10月3日結婚，育有兩名女兒。兩人一度傳出婚姻緊張，因為米雪兒缺席前總統吉米卡特（Jimmy Carter）葬禮及川普（Donald Trump）總統就職典禮。

米雪兒去年在Podcast談及相關傳聞，笑稱只要沒有和歐巴馬一起出現，「大家就會以為我們離婚了」。

米雪兒近期接受People訪問時也談到婚姻，她表示，即使一路經歷「高低起伏」，歐巴馬始終支持她，「不管有多難，他都有我。」她說，歐巴馬會鼓勵她嘗試新事物、勇敢跨出去，而她之所以能放心去做，是因為知道「如果我滑倒、跌倒或絆倒，他都會接住我」。

精華 FAQ

  • 歐巴馬在Instagram分享與米雪兒相擁照片，稱自己仍是最幸運的男人；米雪兒則貼出婚禮舊照、白宮生活與近年旅行影片，互相祝福周年快樂。

  • 因米雪兒缺席前總統吉米卡特葬禮及川普就職典禮，外界開始揣測婚姻有問題；她後來在Podcast中打趣說，只要沒和歐巴馬同框，大家就會以為他們離婚。

  • 她表示兩人雖經歷不少高低起伏，但歐巴馬始終站在她身邊，會鼓勵她嘗試新事物、勇敢跨出去，讓她相信自己即使跌倒也會被接住。

歐巴馬 白宮

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