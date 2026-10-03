我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

Trader Joe's帆布袋紅什麼？揭密5個消費心理學

「淘寶人」在阿肯色公園挖到6克拉鑽石 推估價值百萬

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在阿肯色州鑽石坑州立公園「淘寶」的皮拉丁，與他發現的6.02克拉黃色原鑽，估計價...
在阿肯色州鑽石坑州立公園「淘寶」的皮拉丁，與他發現的6.02克拉黃色原鑽，估計價值達100萬元。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

一名海軍預備役軍人在阿肯色州鑽石坑州立公園挖到6.03克拉原鑽，經估價可能值100萬元，成為公園今年最大發現。

阿肯色州鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)年初傳出一名「淘寶」男子發現一顆重量超過6克拉原鑽的新聞，轟動一時。最近經過收藏家及專家估價結果出爐，這顆稀有鑽石的價值可能高達100萬元。

據美聯社等媒體報導，這名幸運兒皮拉丁(Jack Pearadin)是海軍預備役軍人，自2013年從密蘇里州搬到公園附近居住後，就在公園內挖鑽石碰運氣，前前後後已淘出超過300顆，大部分在網上出售，但金額並不大，儘管如此，挖鑽已成為他的嗜好。

今年初他跟來自威斯康辛州的老友舒馬赫(Michael Schumacher)在淘洗一堆混雜沙泥的石頭時，赫然發現一顆重達6.03克拉的鵝黃色原鑽。

皮拉丁在TikTok直播發現鑽石的過程時，連呼「我的天哪！」收藏家及鑽石專家都估算這顆巨鑽價值100萬元。

這顆鑽石約指甲般大小，是今年在鑽石坑州立公園發現的最大鑽石。這個公園前身是一座露天鑽石礦場，礦場結束營運後，1972年成為州立公園並開放公眾入內挖鑽，至今已發現超過3.7萬顆鑽石。

公園收取15元門票，遊客可用5加侖的桶子裝滿石頭，帶走任何找到的寶石，但大多都很小，至多值幾百元。

迄今在公園所在地發現最大的鑽石，重達40克拉，名為「山姆大叔」(Uncle Sam)，1924年在公園還是鑽石礦場時發現。

皮拉丁打算將他挖到的鑽石命名為「美國夢」(American Dream)，計畫售出後與老友舒馬赫平分利潤。

美國寶石學院高級經理倫弗羅(Nathan Renfro)介紹，美國目前已知的原生鑽石礦床只有兩處，分別是阿肯色州的鑽石坑州立公園及科羅拉多州的凱爾西湖(Kelsey Lake)，但後者是一個商業鑽石礦場，因此公眾唯一能碰運氣的就只有阿肯色州。

倫弗羅形容對公眾開放挖鑽石是一項非常了不起的做法，因為所有商業鑽石礦場都有嚴密保全，一般人根本沒機會靠近。

精華 FAQ

  • 他挖到的是一顆6.03克拉的鵝黃色原鑽，大小約如指甲般，屬於今年在鑽石坑州立公園發現的最大鑽石，消息曝光後引發關注。

  • 因為它克拉數大、色澤特殊且屬原鑽，加上收藏家與鑽石專家評估其稀有性很高，因此推估市場價值可能高達100萬元。

  • 因為阿肯色州的鑽石坑州立公園是少數對外開放、可自行尋找原鑽的地方，民眾付門票就能帶走找到的寶石，十分罕見。

淘寶 阿肯色州 密蘇里州

上一則

歐巴馬結婚34周年曬恩愛 摟米雪兒喊「我是幸運的男人」

下一則

夏威夷「海蝕拱門」坍塌 國家公園管理局籲遊客別硬闖

延伸閱讀

De Beers London經典珠寶 展現原石與拋光魅力

De Beers London經典珠寶 展現原石與拋光魅力
Harry Winston全新珠寶表 低訴絢麗奢華

Harry Winston全新珠寶表 低訴絢麗奢華
珍妮佛羅培茲慶生 Chopard珠寶時尚秀

珍妮佛羅培茲慶生 Chopard珠寶時尚秀
Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 貼近大眾文化對話

Van Cleef & Arpels L'ÉCOLE珠寶藝術學院 貼近大眾文化對話

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55

超人氣

更多 >
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術

萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術
「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票