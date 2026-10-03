「淘寶人」在阿肯色公園挖到6克拉鑽石 推估價值百萬

在阿肯色州鑽石坑州立公園「淘寶」的皮拉丁，與他發現的6.02克拉黃色原鑽，估計價值達100萬元。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 一名海軍預備役軍人在阿肯色州鑽石坑州立公園挖到6.03克拉原鑽，經估價可能值100萬元，成為公園今年最大發現。

阿肯色州 鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)年初傳出一名「淘寶 」男子發現一顆重量超過6克拉原鑽的新聞，轟動一時。最近經過收藏家及專家估價結果出爐，這顆稀有鑽石的價值可能高達100萬元。

據美聯社等媒體報導，這名幸運兒皮拉丁(Jack Pearadin)是海軍預備役軍人，自2013年從密蘇里州 搬到公園附近居住後，就在公園內挖鑽石碰運氣，前前後後已淘出超過300顆，大部分在網上出售，但金額並不大，儘管如此，挖鑽已成為他的嗜好。

今年初他跟來自威斯康辛州的老友舒馬赫(Michael Schumacher)在淘洗一堆混雜沙泥的石頭時，赫然發現一顆重達6.03克拉的鵝黃色原鑽。

皮拉丁在TikTok直播發現鑽石的過程時，連呼「我的天哪！」收藏家及鑽石專家都估算這顆巨鑽價值100萬元。

這顆鑽石約指甲般大小，是今年在鑽石坑州立公園發現的最大鑽石。這個公園前身是一座露天鑽石礦場，礦場結束營運後，1972年成為州立公園並開放公眾入內挖鑽，至今已發現超過3.7萬顆鑽石。

公園收取15元門票，遊客可用5加侖的桶子裝滿石頭，帶走任何找到的寶石，但大多都很小，至多值幾百元。

迄今在公園所在地發現最大的鑽石，重達40克拉，名為「山姆大叔」(Uncle Sam)，1924年在公園還是鑽石礦場時發現。

皮拉丁打算將他挖到的鑽石命名為「美國夢」(American Dream)，計畫售出後與老友舒馬赫平分利潤。

美國寶石學院高級經理倫弗羅(Nathan Renfro)介紹，美國目前已知的原生鑽石礦床只有兩處，分別是阿肯色州的鑽石坑州立公園及科羅拉多州的凱爾西湖(Kelsey Lake)，但後者是一個商業鑽石礦場，因此公眾唯一能碰運氣的就只有阿肯色州。

倫弗羅形容對公眾開放挖鑽石是一項非常了不起的做法，因為所有商業鑽石礦場都有嚴密保全，一般人根本沒機會靠近。