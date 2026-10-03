「淘寶人」在阿肯色公園挖到6克拉鑽石 推估價值百萬
一名海軍預備役軍人在阿肯色州鑽石坑州立公園挖到6.03克拉原鑽，經估價可能值100萬元，成為公園今年最大發現。
AI摘要
文章摘要整理：
一名海軍預備役軍人在阿肯色州鑽石坑州立公園挖到6.03克拉原鑽，經估價可能值100萬元，成為公園今年最大發現。
阿肯色州鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)年初傳出一名「淘寶」男子發現一顆重量超過6克拉原鑽的新聞，轟動一時。最近經過收藏家及專家估價結果出爐，這顆稀有鑽石的價值可能高達100萬元。
據美聯社等媒體報導，這名幸運兒皮拉丁(Jack Pearadin)是海軍預備役軍人，自2013年從密蘇里州搬到公園附近居住後，就在公園內挖鑽石碰運氣，前前後後已淘出超過300顆，大部分在網上出售，但金額並不大，儘管如此，挖鑽已成為他的嗜好。
今年初他跟來自威斯康辛州的老友舒馬赫(Michael Schumacher)在淘洗一堆混雜沙泥的石頭時，赫然發現一顆重達6.03克拉的鵝黃色原鑽。
皮拉丁在TikTok直播發現鑽石的過程時，連呼「我的天哪！」收藏家及鑽石專家都估算這顆巨鑽價值100萬元。
這顆鑽石約指甲般大小，是今年在鑽石坑州立公園發現的最大鑽石。這個公園前身是一座露天鑽石礦場，礦場結束營運後，1972年成為州立公園並開放公眾入內挖鑽，至今已發現超過3.7萬顆鑽石。
公園收取15元門票，遊客可用5加侖的桶子裝滿石頭，帶走任何找到的寶石，但大多都很小，至多值幾百元。
迄今在公園所在地發現最大的鑽石，重達40克拉，名為「山姆大叔」(Uncle Sam)，1924年在公園還是鑽石礦場時發現。
皮拉丁打算將他挖到的鑽石命名為「美國夢」(American Dream)，計畫售出後與老友舒馬赫平分利潤。
美國寶石學院高級經理倫弗羅(Nathan Renfro)介紹，美國目前已知的原生鑽石礦床只有兩處，分別是阿肯色州的鑽石坑州立公園及科羅拉多州的凱爾西湖(Kelsey Lake)，但後者是一個商業鑽石礦場，因此公眾唯一能碰運氣的就只有阿肯色州。
倫弗羅形容對公眾開放挖鑽石是一項非常了不起的做法，因為所有商業鑽石礦場都有嚴密保全，一般人根本沒機會靠近。
他挖到的是一顆6.03克拉的鵝黃色原鑽，大小約如指甲般，屬於今年在鑽石坑州立公園發現的最大鑽石，消息曝光後引發關注。 因為它克拉數大、色澤特殊且屬原鑽，加上收藏家與鑽石專家評估其稀有性很高，因此推估市場價值可能高達100萬元。 因為阿肯色州的鑽石坑州立公園是少數對外開放、可自行尋找原鑽的地方，民眾付門票就能帶走找到的寶石，十分罕見。
精華 FAQ
他挖到的是一顆6.03克拉的鵝黃色原鑽，大小約如指甲般，屬於今年在鑽石坑州立公園發現的最大鑽石，消息曝光後引發關注。
因為它克拉數大、色澤特殊且屬原鑽，加上收藏家與鑽石專家評估其稀有性很高，因此推估市場價值可能高達100萬元。
因為阿肯色州的鑽石坑州立公園是少數對外開放、可自行尋找原鑽的地方，民眾付門票就能帶走找到的寶石，十分罕見。
上一則
歐巴馬結婚34周年曬恩愛 摟米雪兒喊「我是幸運的男人」
下一則